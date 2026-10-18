Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Χρήστου Πανόπουλου (φωτογραφίες)

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη λογοτεχνία και το βιβλίο, παρουσιάστηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στο "Heterotopia Cafe", η πρώτη συλλογή διηγημάτων του Χρήστου Πανόπουλου, «Έξοδος 11» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μωραΐτης.

Για το βιβλίο μίλησαν η φιλόλογος Βασιλική Μίντζα, ο παιδοψυχίατρος Γρηγόρης Λακιώτης και ο συγγραφέας Δήμος Μιχαλακόπουλος, ενώ αποσπάσματα διάβασε η στιχουργός Μαρία Τσιμικλή.

Η συλλογή διηγημάτων «Έξοδος 11» του Χρήστου Πανόπουλου περιλαμβάνει τέσσερις ιστορίες που προσεγγίζουν την απώλεια, τη μνήμη, τη μοναξιά και την εσωτερική αναζήτηση.

Στη «Λάσπη, ή το τέλος του κόσμου», η αναμονή μιας παγκόσμιας καταστροφής συνδέεται με την προσωπική απώλεια μιας γυναίκας, ενώ στον «Νότο» ένας ανώνυμος ήρωας αναζητά το παρελθόν και την ταυτότητά του, σε μια διαδρομή που συνδέεται με ανεκπλήρωτα όνειρα και κρυφούς πόθους. Στο ομώνυμο διήγημα, ο Φώτης, αδυνατώντας να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του, διατηρεί μέσα από τις μνήμες και τις σκέψεις του τη σύνδεση με τον εαυτό του και τη ζωή που άφησε πίσω.

Τέλος, στο «Sunset in Wonderland», μια νυχτερινή έξοδος γίνεται αφορμή για μια εσωτερική αλλαγή που μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο ο ήρωας αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα.

Τέσσερις ιστορίες όπου δεν υπάρχουν ήρωες, πάρα μόνο άνθρωποι που αναζητούν μια έξοδο, ακόμα και αν δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιοι.

Η «Έξοδος 11» τιμήθηκε με το Β΄ Βραβείο στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό «Ασημένια Σελίδα 4». Η παρουσίαση της συλλογής θα συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.



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*οι φωτογραφίες είναι του Παναγιώτη Γιαννακόπουλου