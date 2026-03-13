Εκθεση φωτογραφίας του Τάκη Τλούπα - Εγκαίνια αύριο στη Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια»

Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Ρίζες και δεσμοί» ενός από τους σημαντικότερους Ελληνες φωτογράφους του 20ού αιώνα, Τάκη Τλούπα εγκαινιάζεται αύριο Σάββατο, στις 7 μ.μ., στον εκθεσιακό χώρο της Συλλογής Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια» (Σταδίου 64), στην Καλαμάτα.

Μια μοναδική συνάντηση της φωτογραφικής τέχνης με την υλική παράδοση, που αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τον τόπο του. Στον φακό του Τάκη Τλούπα, η Ελλάδα δεν είναι ένα απλό σκηνικό, αλλά μια ζωντανή μνήμη.

Οι φωτογραφίες του αφηγούνται μια βαθιά συντροφικότητα ανάμεσα στον άνθρωπο, τη φύση και τον χρόνο. Στην έκθεση αυτή, το έργο του συνομιλεί με τις ελληνικές φορεσιές της Συλλογής: όπως το ένδυμα ενσωματώνει τον μόχθο και τις αξίες του δημιουργού του, έτσι και οι εικόνες του Τλούπα διασώζουν τον άυλο κόσμο της καθημερινότητας — το βλέμμα, τη χειρονομία και τη σιωπή.

Ο Τάκης Τλούπας φωτογραφίζει με την υπομονή ενός μάστορα, αναζητώντας τη στιγμή που η εικόνα γίνεται διαχρονική αλήθεια. Κτηνοτρόφοι, ψαράδες και αγρότες αποτυπώνονται σε μια κλίμακα ανθρώπινη, προσκαλώντας τον θεατή να γίνει ισότιμος συνομιλητής του τοπίου. Η έκθεση «Ρίζες και Δεσμοί» λειτουργεί ως ένας τόπος όπου η παράδοση παύει να είναι νοσταλγία και γίνεται γνώση και ευθύνη, επαναφέροντας το παρελθόν στο παρόν ως πράξη αγάπης προς τον άνθρωπο και τη φύση.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 19 Απριλίου και θα είναι επισκέψιμη, Τρίτη - Σάββατο, 9 π.μ. - 2 μ.μ., Τετάρτη και Σάββατο και 5.30 μ.μ. - 8.30 μ.μ., Κυριακή 10 π.μ.- 2 μ.μ. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 27210 86923.