Eκθεση «Exlibris» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Η έκθεση θα διαρκέσει έως την Κυριακή και εντάσσεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνισμού Exlibris, που ξεκίνησε το 2005 με πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης Ruse. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και έχει ως στόχο να τιμήσει σημαντικά ιστορικά, κοινωνικά και σύγχρονα γεγονότα μέσα από τη μοναδικότητα του Εxlibris: ενός μικρού χαρακτικού έργου που λειτουργεί ως σύμβολο του ανήκειν και ως ζωντανός δεσμός ανάμεσα στο βιβλίο, τη συλλογική μνήμη και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Το Exlibris (από τα λατινικά ex libris, που σημαίνει «από τα βιβλία του...») είναι μια μικρή εικαστική σύνθεση ή χαρακτικό που τοποθετείται συνήθως στην εσωτερική πλευρά του εξωφύλλου ενός βιβλίου, για να δηλώσει τον ιδιοκτήτη του. Αποτελεί μια μορφή μικρογραφικής γραφικής τέχνης που συνδυάζει εικόνα και, συχνά, το όνομα του κατόχου του βιβλίου. Τα ex libris εμφανίστηκαν στην Ευρώπη τον 15ο αιώνα, λίγο μετά την εφεύρεση της τυπογραφίας, και εξελίχθηκαν σε ένα ιδιαίτερο πεδίο καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Σήμερα, εκτός από το πρακτικό τους νόημα, θεωρούνται αυτόνομα έργα τέχνης και συλλέγονται, εκτίθενται και δημιουργούνται από καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο. Κάθε διοργάνωση του διαγωνισμού έχει τη δική της θεματική και αντλεί έμπνευση από πολιτιστικά και σημαντικά γεγονότα στη Βουλγαρία και σε ολόκληρο τον κόσμο. Θέματα όπως ο Δούναβης, το ποτάμι της Ευρώπης, ο κινηματογράφος, η ελευθερία, η πολιτιστική κληρονομιά, η ιστορία, ο έρωτας, το κρασί, η μουσική, οι εφευρέσεις, τα τρένα, τα ψάρια ή οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έδωσαν στους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και ιδέες σε μικρής κλίμακας αλλά υψηλής καλλιτεχνικής αξίας γραφικά έργα. Ο διαγωνισμός συνοδεύεται από συγκεκριμένο κανονισμό, ενώ έχουν θεσπιστεί το Grand Prix και το Βραβείο της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης «Lyuben Karavelov». Στην κριτική επιτροπή συμμετέχουν διεθνώς αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες και ειδικοί στον χώρο της χαρακτικής. Ολοι οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό και έντυπο κατάλογο, ενώ τα έργα εκτίθενται στη Βιβλιοθήκη Ruse και παρουσιάζονται στο κοινό σε φυσική και ψηφιακή μορφή. Μέχρι σήμερα, στον διαγωνισμό έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 2.300 καλλιτέχνες από 63 χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αυστραλίας, της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής, εκπροσωπώντας διαφορετικές καλλιτεχνικές σχολές και τάσεις. Στην πλούσια συλλογή της Βιβλιοθήκης Ruse περιλαμβάνεται ειδικό τμήμα Εxlibris με περισσότερα από 6.700 πρωτότυπα έργα, γεγονός που καθιστά τη συλλογή μοναδική στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του διαγωνισμού, τα επιλεγμένα έργα δημοσιεύονται σε έγχρωμο δίγλωσσο κατάλογο, ο οποίος διανέμεται διεθνώς. Η παρούσα έκθεση στην Καλαμάτα παρουσιάζει ένα μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό μέρος αυτής της σημαντικής συλλογής και περιλαμβάνει έργα Ελλήνων και Βούλγαρων δημιουργών, καθώς και ορισμένα βραβευμένα Εxlibris. Οι Ελληνες καλλιτέχνες συμμετέχουν στον θεσμό από το 2007, ήδη από την τρίτη διοργάνωση του διαγωνισμού. Αξίζει να την επισκεφθεί κανείς, καθώς προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψει από κοντά έναν ιδιαίτερο κόσμο, όπου η χαρακτική, η μνήμη και η ταυτότητα συναντούν δημιουργικά το βιβλίο.