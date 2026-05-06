Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση διοργανώνει το 11ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ – Ημέρα Δράσης «ΜΑΖΙ 2026», μια μεγάλη γιορτή που ενώνει την τέχνη με τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, από τις 6 μ.μ. έως τις 8.30 μ.μ., στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας "Μαρία Κάλλας".

Με κεντρικό σύνθημα «Κάντο με την καρδιά σου», το φεστιβάλ φέτος εστιάζει στις αξίες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού προσφοράς στο συνάνθρωπο με κάθε τρόπο. Στη φετινή διοργάνωση συμπράττουν 280 μαθητές και μαθήτριες, 16 σχολεία και 38 εκπαιδευτικοί, δημιουργώντας μια δυναμική κοινότητα συνεργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντομες παρουσιάσεις και θεατρικά δρώμενα από τις μαθητικές ομάδες, τα οποία προέκυψαν από τη δουλειά τους στο πλαίσιο του προγράμματος κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας με θεματικές που αφορούν την προσφορά και τη συνεργασία, καθώς και ζωντανή μουσική από τις μπάντες Angel Band (Γιώργος Κουρής, Χρήστος Τσάνι, Joanna Flach, Ηλίας Μπούνας, Γιώργος Κατσαπάρας) και KS Band του Καλλιτεχνικού Στεκιού. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν σχολεία όλων των βαθμίδων από τη Μεσσηνία, τα οποία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς ανέπτυξαν δεσμούς κοινωνικής ευθύνης: το Νηπιαγωγείο Αριος, το Νηπιαγωγείο Σπερχογείας, το 2ο Νηπιαγωγείο Μεσσήνης, τα 7ο και 24ο Νηπιαγωγεία Καλαμάτας, το Δημοτικό Σχολείο Σπερχογείας, τα 6ο και 21ο Δημοτικά Σχολεία Καλαμάτας, το 2ο Γυμνάσιο Μεσσήνης, τα 3ο και 4ο ΓΕΛ Καλαμάτας, τα 1ο, 2ο και Εσπερινό ΕΠΑΛ Καλαμάτας, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας.

Η πραγματοποίηση του φεστιβάλ βασίζεται στην εθελοντική υποστήριξη και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών των συμμετεχόντων σχολικών μονάδων, οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής ευθύνης και στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Διεθνούς Οργανισμού για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA). Συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, ο Δήμος Καλαμάτας, το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, τα Παιδικά Χωριά S.O.S., η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, η Φωτογραφική Ομάδα ΦΟΚΑΛ, καθώς και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων. Το φεστιβάλ είναι ανοιχτό σε όλους, προβάλλοντας το όραμα ενός κόσμου αλληλεγγύης, όπου κάθε παιδί έχει τη δική του θέση.