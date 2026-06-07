Μετά από δύο δεκαετίες ο Μεσσήνιος Πάνος Μιχαλόπουλος επιστρέφει στην τηλεόραση (Βίντεο)

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος, ένας από τους πιο αγαπημένους πρωταγωνιστές της ελληνικής τηλεόρασης, ετοιμάζεται να επιστρέψει στο πλατό και σε σίριαλ 70 επεισοδίων.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Weekend Live», βρίσκεται ένα βήμα πριν από την οριστική του επιστροφή στην υποκριτική, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες απόλυτης αποχής.

Η μεγάλη επιστροφή του δημοφιλούς ηθοποιού έχει ήδη δρομολογηθεί για το 2027 μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Οι δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν δώσει τα χέρια για ένα φιλόδοξο τηλεοπτικό πρότζεκτ.

Το παρασκήνιο της παραγωγής κινείται ήδη σε έντονους ρυθμούς, ενώ στο πλευρό του Πάνου Μιχαλόπουλου θα βρεθούν δύο από τους πιο ταλαντούχους και αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της νεότερης γενιάς, ο Γιώργος Γάλλος και ο Μιχάλης Σαράντης.

Η «χημεία» της συγκεκριμένης τριάδας στους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναμένεται να αποτελέσει το ισχυρό χαρτί της νέας σειράς, κεντρίζοντας από τώρα το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Πάνου Μιχαλόπουλου ακούγεται για κάποιο τηλεοπτικό comeback. Στο πρόσφατο παρελθόν είχαν υπάρξει σύμφωνα με το iefimerida προχωρημένες συζητήσεις για την αναβίωση της θρυλικής αστυνομικής σειράς «Τμήμα Ηθών», ένα σχέδιο όμως που τελικά δεν ευδοκίμησε.

Η τελευταία φορά που το κοινό απόλαυσε τον ηθοποιό στους δέκτες του ήταν το μακρινό 2007, μέσα από την κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Σούπερ Μπαμπάς». Έκτοτε, ο ίδιος επέλεξε συνειδητά να αποτραβηχτεί πλήρως από τα φώτα της δημοσιότητας, υιοθετώντας έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής, μακριά από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, εστιάζοντας στα κτήματά του, έξω από την Καλαμάτα, στην Μικρομάνη.