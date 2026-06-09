“Πράσινο” για τις αρχαιολογικές έρευνες στην Αρχαία Θουρία - Χορηγήθηκε η άδεια για το 2026 από το υπουργείου Πολιτισμού

Αδεια συνέχισης των αρχαιολογικών ερευνών στην Αρχαία Θουρία, στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία για το 2026, χορηγεί η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού.

Η άδεια δίνεται στο πλαίσιο πενταετούς (2024-2028) παράτασης του προγράμματος για λόγους προαγωγής της έρευνας και ανάδειξης της Αρχαίας Θουρίας, υπό τη διεύθυνση της δρ. Ξένιας Αραπογιάννη, επίτιμης διευθύντριας του υπουργείου.

Σύμφωνα με την απόφαση:

“Οι ερευνητικές εργασίες για το έτος 2026, στο πλαίσιο του πενταετούς (2024-2028) που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της ανασκαφής, αποκατάσταση - αναστήλωση του αρχαίου

θεάτρου, στην αποκάλυψη της ιωνικής στοάς του Ασκληπιείου, καθώς και στον περαιτέρω

προσδιορισμό της δομής και έκτασης της Αρχαίας Θουρίας, θα περιλάβουν:

* Στη θέση Ελληνικά, ανασκαφική έρευνα: α) στην περιοχή του αρχαίου θεάτρου στον χώρο που εκτείνεται εξωτερικά του νότιου αναλήμματος του αρχαίου θεάτρου, καθώς και στην περιοχή ανατολικά και νότια της σκηνής β) στην περιοχή νοτίως του αρχαίου θεάτρου στον χώρο ανατολικά του αναλημματικού τοίχου τ. Α, εντός των απαλλοτριωμένων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου πρώην ιδιοκτησιών Ν. Δικαίου και Π. Κρίκα γ) στον χώρο του «Νότιου Κτιρίου», καθώς και στην περιοχή βορείως του «Περιβόλου ΙΙ» δ) στα κτιριακά κατάλοιπα εντός της ιδιοκτησίας Αθανασίου Δικαίου,

που ήλθαν στο φως το 2025 ε) βορείως του αρχαίου θεάτρου εντός της ιδιοκτησίας Παναγούλας Μαλαπάνη, με δοκιμαστικές τομές.

* Στη θέση Ασκληπιείο, περιορισμένη επέκταση του ανασκαφικού σκάμματος στα Ανατολικά και στα Νότια, προκειμένου να συμπληρωθεί η τοπογραφία του ιερού τεμένους και διενέργεια ανασκαφικών τομών σε περιοχή δυτικά του Ασκληπιείου, εντός του κτήματος ιδιοκτησίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου έχουν εντοπιστεί διάσπαρτα οικοδομικά κατάλοιπα.

* Συνέχιση της συντήρησης, καταγραφής και φωτογράφησης των αρχαίων κινητών ευρημάτων”.

Επισημαίνεται ότι η άδεια για το 2026, χορηγείται με τους εξής όρους: “1. Οι εργασίες να διεξαχθούν με την εποπτεία της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (ΕΦΑ Μεσσηνίας) δια της αρχαιολόγου της κ. Ε. Μαλαπάνη. 2. Πριν από την έναρξη των εργασιών του τρέχοντος έτους να ενημερωθεί εγκαίρως και εγγράφως η αρμόδια ΕΦΑ Μεσσηνίας για το ακριβές χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο

διεξαγωγής των εργασιών, καθώς και για τον τελικό κατάλογο των συμμετεχόντων στις ερευνητικές εργασίες συμπεριλαμβανομένων του εργατοτεχνικού προσωπικού και των φοιτητών. 3. Η διευθύντρια των ερευνών να έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια του προσωπικού και των συνεργατών της καθόλη τη διάρκεια των εργασιών. 4. Να εξασφαλιστεί η γραπτή συναίνεση των ιδιοκτητών των αγροτεμαχίων, όπου προβλέπεται η διενέργεια ανασκαφικών εργασιών πριν την έναρξη αυτών, όπως στην περίπτωση φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Παναγούλας Μαλαπάνη βορείως του αρχαίου θεάτρου στη θέση Ελληνικά. 5. Ενδεχόμενες στερεωτικές επεμβάσεις στους υπό έρευνα χώρους να υλοποιηθούν ύστερα από συνεννόηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟ. 6. Για την εξέταση της τυχόν καθαίρεσης των τοίχων των οικοδομημάτων της βυζαντινής περιόδου στον χώρο του θεάτρου, να συνταχθεί και να υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ σχετική μελέτη, με πλήρη φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση, καθώς και τεκμηρίωση των ευρημάτων, προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη κατά Νόμον διαδικασία. 7. Δεδομένου του εκτεταμένου ερευνητικού προγράμματος σε νέες θέσεις και για την ομαλή εξέλιξή του πριν τη διάνοιξη νέων ανασκαφικών μετώπων να ολοκληρώνονται κατά το δυνατόν οι ερευνητικές εργασίες (πεδίου και τεκμηρίωσης) στις προηγούμενες θέσεις. 8. Σε περιπτώσεις που απαιτηθεί δειγματοληψία ή εξέταση αρχαίων με ή χωρίς καταστροφική μέθοδο, καθώς και μεταφορά αντικειμένων εντός της χώρας ή εξαγωγή αυτών σε χώρα της αλλοδαπής, τα επί μέρους σχετικά αιτήματα να υποβληθούν εγκαίρως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία και ειδικότερα σε εφαρμογή της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/217149/140435/2243/09/06/2017 εγκυκλίου περί Χορήγησης αδειών δειγματοληψίας και ανάλυσης κινητών και ακινήτων μνημείων και εν γένει αρχαιολογικού υλικού. 9. Τα ευρήματα των ανασκαφών να μεταφέρονται με ευθύνη της διευθύντριας των ερευνών στους ενδεδειγμένους χώρους αποθήκευσης - φύλαξης (Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας και κτήριο του πρώην Ασύλου Ανιάτων στην Άνω Άμφεια του Δήμου Καλαμάτας) σε συνεννόηση με την αρμόδια ΕΦΑ Μεσσηνίας ως προς τις διαδικασίες της μεταφοράς αλλά και της μελέτης, συντήρησης και τακτοποίησής τους. 10. Μετά το πέρας των ερευνών του τρέχοντος έτους (2026) στην Αρχαία Θουρία να κατατεθούν αρμοδίως και αναλόγως, στην ΕΦΑ Μεσσηνίας, στη ΔΙΠΚΑ και στη ΔΒΜΑ, αναλυτικές εκθέσεις αποτελεσμάτων όλων των εργασιών, συνοδευόμενες από φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση, καθώς και ο λεπτομερής κατάλογος των ευρημάτων. 11. Μετά το πέρας της ανασκαφής να κατατεθεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας αρχιτεκτονική και τοπογραφική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου, καθώς και των οικοδομικών καταλοίπων που θα αποκαλυφθούν κατά τη διενέργεια των δοκιμαστικών τομών. 12. Να κατατεθεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, στη ΔΙΠΚΑ και ΔΒΜΑ του ΥΠΠΟ από ένα αντίγραφο οποιασδήποτε δημοσίευσης αφορά στο ερευνητικό πρόγραμμα της Αρχαίας Θουρίας. 13. Σε περίπτωση δημοσιοποίησης στα ΜΜΕ και στο Διαδίκτυο αποτελεσμάτων της έρευνας, να προηγηθεί γραπτή ενημέρωση, με ενδεικτικό εποπτικό υλικό, προς την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ”.