«Νέα Σκηνή»: Συνεχίζει τη συνεργασία με τον σκηνοθέτη Γιώργο Γκόρη

Την εμπιστοσύνη της στον βραβευμένο σκηνοθέτη και σεναριογράφο Γιώργο Γκόρη ανανεώνει η θεατρική ομάδα «Νέα Σκηνή», αναθέτοντάς του τη σκηνοθεσία των δύο επόμενων θεατρικών παραγωγών της, οι οποίες προγραμματίζονται να παρουσιαστούν τον ερχόμενο χειμώνα.

Ο Γιώργος Γκόρης, γεννημένος στη Μελβούρνη της Αυστραλίας με καταγωγή από την Καλαμάτα, διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Μεσσηνία και έχει ήδη αφήσει το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα στον χώρο του κινηματογράφου και του ντοκιμαντέρ. Είναι απόφοιτος του RMIT University, όπου απέκτησε Δίπλωμα Επαγγελματικής Σεναριογραφίας το 2023, καθώς και του Actors Studio του NIDA το 2020. Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ, ενώ το ντοκιμαντέρ του «Sticks & Stones – Unmasking the Truth of Cyberbullying» τιμήθηκε με το Βραβείο Κοινού στο Peloponnese International Documentary Film Festival το 2024.

Η νέα συνεργασία έρχεται ως συνέχεια της ιδιαίτερα επιτυχημένης κοινής πορείας της «Νέας Σκηνής» με τον Γιώργο Γκόρη στην προηγούμενη παραγωγή της ομάδας, το έργο «Δείπνο για Οχτώ στις Οχτώ» της Ελένης Αλεβίζου, για την οποία η ομάδα εξέφρασε την ικανοποίησή της τόσο για την καλλιτεχνική προσέγγιση όσο και για τον επαγγελματισμό του σκηνοθέτη.

Όπως αναφέρει η «Νέα Σκηνή» σε ανακοίνωσή της, οι λεπτομέρειες των δύο νέων παραγωγών θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα, καλώντας το θεατρόφιλο κοινό να παραμείνει συντονισμένο για τις επόμενες αποκαλύψεις.