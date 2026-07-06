Παράσταση Θεάτρου Σκιών στην Καλαμάτα: "Ο Καραγκιόζης και ο πανικός στο τσίρκο"

Ο Καραγκιόζης και η παρέα του ετοιμάζονται να υποδεχθούν το φημισμένο τσίρκο που καταφθάνει στην πόλη, γεμάτο εντυπωσιακά ακροβατικά, ζογκλερικά και απίθανα θεάματα. Όμως, τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή όταν ένα άγριο ζώο δραπετεύει από το τσίρκο και αρχίζει να περιφέρεται ελεύθερο, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στους κατοίκους.

Μέσα από ξεκαρδιστικές παρεξηγήσεις, απρόβλεπτες γκάφες και τις γνωστές σκανταλιές του, ο Καραγκιόζης μπλέκει σε μια σειρά από κωμικές περιπέτειες, προσπαθώντας να βοηθήσει στον εντοπισμό του ζώου. Στην πορεία, ανακαλύπτει τη σημασία της σωστής φροντίδας, της προστασίας και του σεβασμού προς τα ζώα και το φυσικό περιβάλλον.

Μια διασκεδαστική παράσταση από το Θεάτρο Σκιών του Τάσου Τσώνη με άφθονο γέλιο, δράση και ευχάριστα μηνύματα για μικρούς και μεγάλους, που προάγει την αγάπη για τα ζώα και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από το μοναδικό χιούμορ του αγαπημένου ήρωα όλων, τον Καραγκιόζη. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.