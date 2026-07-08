Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, θεσμοθετείται ειδικό Περιβαλλοντικό Βραβείο στο 2ο Διεθνές Κινηματογραφικό Camp Ταϋγέτου, συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, το οποίο θα απονεμηθεί στην ταινία που θα προσεγγίσει με τον πιο δημιουργικό και ολοκληρωμένο τρόπο ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα και τη σχέση ανθρώπου και φύσης.

Οι ταινίες που δημιουργήθηκαν στο Camp, καθώς και η τελετή απονομής του βραβείου, θα παρουσιαστούν σήμερα, μετά τη δύση του ηλίου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρτεμισίας. Το Camp αποτελεί μια σημαντική εκπαιδευτική δράση που φέρνει κοντά νέους κινηματογραφιστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι δημιουργούν ντοκιμαντέρ εμπνευσμένα από το φυσικό τοπίο, την πολιτιστική κληρονομιά και τις κοινότητες του Ταϋγέτου, εξερευνώντας σύγχρονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Τις ταινίες θα αξιολογήσει τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους Στυλιανό Ζερεφό, Τζίνα Πετροπούλου και Αποστόλη Λουφόπουλο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη συνεργασία των δύο φορέων, η οποία περιλαμβάνει και αντίστοιχο βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, με στόχο την υποστήριξη έργων που προάγουν την περιβαλλοντική συνείδηση μέσω της τέχνης. Σε μια εποχή έντονων περιβαλλοντικών προκλήσεων, η σύμπραξη επιστήμης και πολιτισμού αναδεικνύει τον κινηματογράφο ως ισχυρό μέσο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης στην Πελοπόννησο.