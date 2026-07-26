Η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία στηρίζει το 2ο Βιωματικό Εργαστήρι Γλυπτικής

Η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία υποστηρίζει το 2ο Βιωματικό Εργαστήρι Γλυπτικής και το Συμπόσιο που είναι αφιερωμένο στην πριγκίπισσα Ισαβέλλα, γνωστή και ως Ιζαμπώ.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα φιλοτεχνηθεί άγαλμα της πριγκίπισσας, το οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί στο Κάστρο της Καλαμάτας, αναδεικνύοντας μία σημαντική προσωπικότητα που συνδέεται με την ιστορία της περιοχής.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν έως τις 12 Αυγούστου, στο Πάρκο του Λιμενικού Καλαμάτας. Παράλληλα με το εργαστήρι γλυπτικής, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρι κεραμικής, και παρουσίαση πρωτότυπης μουσικής σύνθεσης.

Υπεύθυνοι της γλυπτικής είναι οι Γιάννης Γκούζος και Γιώργος Βραχνός, με ειδικούς συνεργάτες την Αλεξάνδρα Καπόγιαννη-Beth και τον Κώστα Καίσαρη, ενώ το εργαστήριο κεραμικής-Raku έχουν αναλάβει ο Ηλίας Χριστόπουλος και η Χαρούλα Κοροπούλη.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με τη συμβολή του Δήμου Καλαμάτας. Η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία, στηρίζοντας μία δράση που συνδυάζει την καλλιτεχνική δημιουργία με την ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα της Μεσσηνίας. Η λήψη είναι του Γιάννη Γκούζου.