Εκθεση ζωγραφικής του Zev Tabacznik στο Μανιατάκειον Ιδρυμα

Την έκθεση ζωγραφικής του Zev Tabacznik με τίτλο «Olives trees in black & white» θα φιλοξενήσει από αύριο το Μανιατάκειον Ίδρυμα, στην Αίθουσα Ταρσούλη στην Κορώνη.

Ο Zev Tabacznik ολοκλήρωσε το 1978 τον πενταετή κύκλο σπουδών του στη Σχολή Καλών Τεχνών Rietveld του Άμστερνταμ, με ειδίκευση στη Γραφιστική. Η έκθεση αυτή αποτελεί την πρώτη του παρουσία στον χώρο της ελεύθερης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, δραστηριοποιήθηκε σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ τα τελευταία είκοσι χρόνια, συνταξιούχος ήδη, αφιερώνει σταδιακά περισσότερο χρόνο στην καλλιτεχνική έκφραση. Τα πρώτα χρόνια ασχολήθηκε κυρίως με τη ζωγραφική με ακρυλικά χρώματα, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έχει στραφεί στη δημιουργία έργων με στυλό, επιλέγοντας κυρίως την ασπρόμαυρη παλέτα.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 21 Οκτωβρίου, και θα είναι καθημερινά ανοιχτή από τις 7 μ.μ. έως τις 10 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.