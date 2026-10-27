Ολοκληρώθηκε το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας: Συμμετείχαν 23 ομάδες με 61 καλλιτέχνες

Ωστόσο, οι δράσεις του θα συνεχιστούν έως τον Δεκέμβριο σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου, μεταξύ άλλων στην Τρίπολη, το Αργος, την Κόρινθο, τη Σπάρτη, τη Δημητσάνα, τη Στυμφαλία, το Ναύπλιο και τα Φιλιατρά.

«Κάνοντας έναν πρόχειρο καλλιτεχνικό απολογισμό, καταγράψαμε τα στατιστικά στοιχεία που σας μεταφέρουμε, αν και, μέσα από ένα πολύ πλούσιο φωτογραφικό και βιντεοσκοπημένο υλικό, θα υλοποιήσουμε έναν πλήρη καλλιτεχνικό απολογισμό, με πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό για το αρχείο και την πορεία του Φεστιβάλ, προς ενημέρωση όλων των κρατικών, αυτοδιοικητικών φορέων, πολιτιστικών και μορφωτικών ιδρυμάτων, πρεσβειών και ινστιτούτων, ντόπιων και ξένων, που το στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι γεγονός ότι το 10ο επετειακό Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου ήταν, σε σχέση με άλλες χρονιές, πλουσιότερο σε αριθμό παραστάσεων και δράσεων, με μεγαλύτερη ποικιλία σε τεχνικές εμψύχωσης και κατασκευής κούκλας, σε πολυμορφία περιεχομένου παραστάσεων, στοχεύοντας στην πληθώρα παραστάσεων που αποδεικνύουν το πάντρεμα της τέχνης του κουκλοθέατρου με άλλες τέχνες, όπως ο χορός και το σωματικό θέατρο, η ζωντανή μουσική και το τραγούδι, τα εικαστικά, η ζωγραφική και η ζωγραφήγηση παραμυθιών. Απόδειξη αποτελεί το αυξημένο ενδιαφέρον θεατών μεγαλύτερων ηλικιών να παρακολουθήσουν παραστάσεις τα απογεύματα. Αναλυτικά, στο 10ο Φεστιβάλ πήραν μέρος 23 καλλιτεχνικές ομάδες, με 61 καλλιτέχνες (κουκλοπαίκτες, μουσικούς, χορευτές, σκηνοθέτες), που έχουν έδρα την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Κύπρο, αλλά κατάγονται από τη Γουατεμάλα, την Αργεντινή, την Ιταλία και άλλες χώρες της Ευρώπης. Παρουσιάστηκαν και θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται δράσεις, εκτός από την Καλαμάτα, σε άλλες οκτώ πόλεις της Πελοποννήσου (Τρίπολη, Αργος, Κόρινθος, Σπάρτη, Δημητσάνα, Στυμφαλία, Ναύπλιο, Φιλιατρά). Συνολικά θα παρουσιαστούν 24 έργα σε 50 παραστάσεις. Από αυτές, οι 28 έγιναν για μαθητές 30 σχολείων. Οι πέντε παραστάσεις δόθηκαν δωρεάν στο κοινό, ενώ οι 11 πραγματοποιήθηκαν δωρεάν σε πόλεις της Πελοποννήσου, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου και του Μουσείου Παιδικής Ηλικίας Ναυπλίου, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και του Μορφωτικού Συλλόγου «ΠΥΡΣΟΣ» Φιλιατρών. Τέσσερις παραστάσεις δόθηκαν δωρεάν σε τρία ειδικά σχολεία και στο «Περιβόλι της Γιαγιάς», ενώ τρεις παρουσιάστηκαν δωρεάν στην Α’ και Β’ Λέσχη Φιλίας του Δήμου Καλαμάτας, με την υποστήριξη της Πειραματικής Σκηνής. Πραγματοποιήθηκαν 14 δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις, με την υποστήριξη της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας, για παιδιά και ενήλικες, σε οκτώ τάξεις σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις Α’ και Β’ Λέσχες Φιλίας, σε ένα εννιάωρο εργαστήρι ενηλίκων στην αίθουσα της Πειραματικής Σκηνής και σε τρία εργαστήρια για παιδιά στο πάρκο του ΟΣΕ. Οργανώθηκαν δύο μεγάλα δρώμενα, στην έναρξη και στη λήξη του Φεστιβάλ, με τη συμμετοχή πλήθους θεατών και εθελοντών. Τέλος, παρουσιάστηκαν δύο εκθέσεις μάσκας και κούκλας, στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου και στο «Τρένο με τις Κούκλες». Χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν τις δράσεις στις δύο θεατρικές αίθουσες του Πνευματικού και του Εργατικού Κέντρου, στο πάρκο του ΟΣΕ, στην Κεντρική Πλατεία, στα εναλλακτικά καφέ Heterotopia Project και Stolidi 1, καθώς και στις Λέσχες Φιλίας (πρώην ΚΑΠΗ). Δεκάδες θεατές ήρθαν από διάφορες περιοχές, όπως η Κόρινθος, το Αργος, τα Καλάβρυτα, το Ναύπλιο, η Τρίπολη, η Σπάρτη, ο Πύργος, τα Φιλιατρά, η Καρύταινα, η Πύλος, η Αθήνα, η Αμοργός και η Ζάκυνθος. Οι θεατές αυτοί μάς έκαναν γνωστή την παρουσία τους και μας διαβεβαίωσαν ότι θα είναι πιστοί επισκέπτες του Φεστιβάλ για χρόνια. Αυτό μας έδωσε μεγάλη δύναμη να συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος και μεράκι. “Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας στήριξαν με οποιονδήποτε τρόπο”, δήλωσε η Λέττα Πετρουλάκη, υπεύθυνη σχεδιασμού και οργάνωσης του φεστιβάλ, προσθέτοντας: “Είμαστε εδώ, με δημιουργική διάθεση, για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε και να εμπλουτίζουμε το Φεστιβάλ, τόσο σε ποιότητα όσο και σε περιεχόμενο, συμβάλλοντας στην κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική προβολή της πόλης μας και της Πελοποννήσου”».