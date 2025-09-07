O Σωτήρης Κριτσωτάκης στην «Ε»: “Οραματιζόμαστε τη Φάρις εργαλείο πολιτιστικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής”

Σε μια νέα φάση έχει περάσει η Κοινωφελής Επιχείρηση «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας, με σαφή προσανατολισμό στην ανανέωση, τον εξορθολογισμό και την ενίσχυση του ρόλου της στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης.

Από τα φεστιβάλ μέχρι τις μικρές γειτονιές, ο πολιτισμός επιχειρείται να φτάσει παντού, με περισσότερες συνεργασίες και ανοιχτές δράσεις.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής ωστόσο, βρίσκεται η νέα γενιά. Οι σχολές της Φάρις εξελίσσονται σε πυλώνες καλλιτεχνικής παιδείας για τα παιδιά της Καλαμάτας, κλείνοντας φέτος 40 χρόνια λειτουργίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης μιλά στην “Ε” για τους στόχους της επόμενης περιόδου, τις δυσκολίες αλλά και το όραμα μιας επιχείρησης που θέλει να είναι κάτι περισσότερο από διοργανωτής εκδηλώσεων, αποτελώντας εργαλείο πολιτιστικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την πόλη.

-Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της Φάρις για τα επόμενα χρόνια;

Οι βασικοί στόχοι συνοψίζονται σε τρεις λέξεις: παιδεία, συμμετοχή, υποδομές. Πρώτα απ’ όλα, θέλουμε να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στα παιδιά μας. Να διασφαλίσουμε ότι το Ωδείο, η Σχολή Χορού και το Εικαστικό Εργαστήρι θα παραμείνουν πυλώνες καλλιτεχνικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, ανοιχτοί σε όλα τα παιδιά της πόλης, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Δεύτερος στόχος είναι η συμμετοχή. Ο πολιτισμός δεν είναι υπόθεση μόνο των μεγάλων φεστιβάλ, είναι υπόθεση της γειτονιάς, του συλλόγου, του σχολείου. Θέλουμε περισσότερες εκδηλώσεις κοντά στους πολίτες, περισσότερες συνεργασίες με τοπικούς καλλιτέχνες και σχήματα. Τρίτος στόχος είναι οι υποδομές. Το νέο Ανοιχτό θέατρο, οι σχολές μας, οι χώροι πολιτισμού χρειάζονται διαρκή αναβάθμιση. Σχεδιάζουμε βελτιώσεις σε τεχνικό εξοπλισμό, σε κτιριακές συνθήκες, αλλά και σε θέματα προσβασιμότητας, ώστε να είναι χώροι φιλόξενοι και ασφαλείς για όλους. Με λίγα λόγια, οραματιζόμαστε μια Φάρις που δεν είναι απλώς διοργανωτής εκδηλώσεων, αλλά εργαλείο πολιτιστικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Καλαμάτα.

-Πώς οραματίζεστε τον ρόλο της Φάρις στην πολιτιστική ταυτότητα της Καλαμάτας;

Ο ρόλος της είναι να αποτελεί την «καρδιά» του πολιτισμού της Καλαμάτας. Δεν περιοριζόμαστε στη διοργάνωση εκδηλώσεων, στόχος μας είναι να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση, να δώσουμε βήμα στους νέους καλλιτέχνες και να φέρουμε τον πολιτισμό στις γειτονιές. Με τις μεγάλες διοργανώσεις, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, προβάλλουμε διεθνώς την πόλη, ενώ με τις δράσεις των σχολών μας – Ωδείο, Χορός, Εικαστικά – διαμορφώνουμε το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το μεγάλο 3ετες μνημόνιο συνεργασίας με την Εθνική Λυρική Σκηνή Αθηνών, με την πολύτιμη βοήθεια του Υπουργείου Πολιτισμού και του ιδρύματος Στ. Νιάρχος, χάρη στο οποίο θα έχουμε παραστάσεις και παραγωγές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έτσι, οι δημότες της Καλαμάτας θα απολαμβάνουν κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύουν στην Αθήνα. Η Καλαμάτα έχει κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας και η Φάρις είναι το εργαλείο για να τη διατηρήσει και να τη δυναμώσει.

-Με ποιους τρόπους μπορεί η Φάρις να στηρίξει τους νέους καλλιτέχνες της πόλης;

Η Φάρις στηρίζει τους νέους καλλιτέχνες με πολλούς τρόπους. Πρωτίστως μέσα από τις σχολές μας που δεν είναι απλώς χώροι εκμάθησης, αλλά σχολεία ζωής. Ήδη βλέπουμε αποφοίτους μας να επιστρέφουν ως δάσκαλοι, και αυτό είναι το μεγαλύτερο παράσημο. Επιπλέον, δίνουμε βήμα σε τοπικά σχήματα στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού και άλλων διοργανώσεων. Ακόμη κι αν δεχτήκαμε κριτική γιατί δεν φέρνουμε μόνο “μεγάλα ονόματα”, εμείς επιμένουμε: οι νέοι καλλιτέχνες της πόλης πρέπει να έχουν χώρο να σταθούν δίπλα στο κοινό τους. Επίσης με το μνημόνιο συνεργασίας με την Εθνική Λυρική Σκηνή, ανοίγουμε δρόμους ώστε οι νέοι μας καλλιτέχνες να έρθουν σε επαφή με κορυφαίους δημιουργούς και παραγωγές, κερδίζοντας εμπειρία και έμπνευση. Τέλος, σχεδιάζουμε φεστιβάλ νέων, δράσεις για υποτροφίες, σεμινάρια και ανταλλαγές, ώστε οι νέοι καλλιτέχνες της Καλαμάτας να αποκτούν όχι μόνο εκπαίδευση, αλλά και εξωστρέφεια. Η δική μας φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: η Καλαμάτα δεν θα είναι μόνο τόπος που φιλοξενεί τέχνη, αλλά και τόπος που γεννά καλλιτέχνες.

-Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κοινωφελής Επιχείρηση;

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες έχουν να κάνουν με το ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε υποδομές και μισθοδοσία, σε μια περίοδο που όλα τα κόστη ανεβαίνουν. Η Φάρις δεν είναι μόνο εκδηλώσεις, είναι οργανισμός που λειτουργεί σχολές, θεσμούς και πολιτιστικούς χώρους με σταθερές ανάγκες. Παρά τη γραφειοκρατία, με σωστή διαχείριση, ιεράρχηση και εξορθολογισμό κόστους καταφέρνουμε να στηρίζουμε το προσωπικό μας, να διατηρούμε τις υποδομές και ταυτόχρονα να προσφέρουμε νέες δράσεις στους δημότες.

-Το ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας φέτος αποτέλεσε σημείο αιχμής για τον πολιτισμό της πόλης. Αναμένονται κάποιες νέες παρεμβάσεις στην υποδομή και στον κανονισμό λειτουργίας;

Πράγματι, το Ανοιχτό θέατρο αποτέλεσε το επίκεντρο του πολιτιστικού καλοκαιριού και απέδειξε πόσο σημαντικό και μεγάλο έργο είναι για την πόλη μας. Αναγνωρίζουμε ότι η αυξημένη χρήση του ανέδειξε ανάγκες βελτίωσης και ήδη προχωρούμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Σχεδιάζουμε την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων, ώστε να μειωθεί ο θόρυβος και να λειτουργεί με ακόμα καλύτερες προδιαγραφές. Παράλληλα, βρέθηκε πρόσφατα η λύση ώστε κάθε παραγωγή να είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί την αρίθμηση των θέσεων. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε την τάξη και την ασφάλεια των θεατών, χωρίς να επιβαρύνονται οι τιμές των εισιτηρίων από το κόστος των ταξιθετών, κάτι το οποίο δεν θέλαμε να συμβεί. Το θέατρο είναι στολίδι της Καλαμάτας και η δέσμευσή μας είναι να το εξελίσσουμε χρόνο με τον χρόνο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες καλλιτεχνών και θεατών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

-Αρκετές φορές γίνεται συζήτηση για τη χρήση του Μεγάρου χορού. Πρόκειται να αλλάξει η φιλοσοφία σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί;

Ο στόχος μας ήταν ξεκάθαρος: να κάνουμε το Μέγαρο Χορού λειτουργικό όλο τον χρόνο. Και αυτό ήδη γίνεται πράξη. Από το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού μέχρι και τον Δεκέμβριο έχουμε μια αλυσίδα εκδηλώσεων που δείχνουν τη δυναμική του. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες, ακολουθεί το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας που διοργανώνει η Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας σε συνεργασία με τον Δήμο και τη Φάρις, έρχεται το 2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών, καθώς και η επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας. Στη συνέχεια φιλοξενούμε εκδήλωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, ενώ συνεχίζουμε με παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για μαθητές και κοινό και με τη μεγάλη Εικαστική έκθεση. Ακόμα, η επετειακή έκθεση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού είναι σε εξέλιξη στο φουαγιέ από το καλοκαίρι. Όλα αυτά δείχνουν ότι το Μέγαρο Χορού δεν είναι πλέον ένας χώρος που «ανοίγει» μόνο για λίγες ημέρες το καλοκαίρι και κάποιες λίγες ημέρες το χειμώνα. Είναι ένας πολυλειτουργικός πολιτιστικός πυρήνας που κάθε μήνα προσφέρει στους Καλαματιανούς και στους επισκέπτες κορυφαίες εμπειρίες σε όλες τις τέχνες.

-Για ένα ακόμα καλοκαίρι η Φάρις περιόρισε τα έξοδα της, δίνοντας βάση στις παιδικές παραστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, πώς σχολιάζετε τα δίδακτρα που ανακοινώθηκαν;

Όπως ανέφερα τα έξοδα σε υποδομές, μισθοδοσίες αλλά και κοινωνική αλληλεγγύη είναι μεγάλα, άρα ο περιορισμός στα έξοδα όλων των εκδηλώσεων είναι στοχευμένος. Άλλωστε οι δράσεις που κάναμε φέτος ήταν πάνω από 50 σε όλο τον Δήμο Καλαμάτας με πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Στις σχολές μας τα δίδακτρα παραμένουν σταθερά, μετά τη μείωση που υπήρξε στη Σχολή Χορού πέρσι, με ειδικές εκπτώσεις για ευάλωτες οικογένειες. Στο Δημοτικό Ωδείο, λόγω του διαφορετικού καθεστώτος λειτουργίας και του υψηλού κόστους μισθοδοσίας, θα υπάρξει μια μικρή στοχευμένη αύξηση σε 1-2 τμήματα, που συνοδεύεται όμως από μειώσεις σε ορισμένα τμήματα. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα του Ωδείου χωρίς να αποκλείσουμε κανένα παιδί.

-Με τον Φίλιππο Σοφιανό και τη Τζένη Αργυρίου παρατηρούμε μια προσπάθεια ανασύνταξης και ανανέωσης του ΔΗΠΕΘΕΚ και του Διεθνούς Φεστιβάλ. Πως θα κρίνατε την μέχρι τώρα συνεργασία σας;

Η συνεργασία μας είναι εξαιρετική. Έχουν δώσει νέα πνοή στο ΔΗΠΕΘΕΚ και στο Διεθνές Φεστιβάλ, με σεβασμό στην ιστορία τους αλλά και με διάθεση ανανέωσης και εξωστρέφειας. Ως Δήμος και Φάρις τους στηρίζουμε έμπρακτα, γιατί μόνο έτσι οι θεσμοί αυτοί μπορούν να συνεχίσουν να αναβαθμίζονται.

-Ποιες πρωτοβουλίες του Δήμου και του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου θεωρείτε πιο καθοριστικές για την ενίσχυση της Φάρις;

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό και τη Φάρις, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε με προοπτική και να τολμάμε νέες δράσεις. Προσωπικά, εκτιμώ το γεγονός ότι είναι πάντα δίπλα μας, με εμπιστοσύνη και στήριξη, ακόμη και εν μέσω δυσκολιών, κυριολεκτικά 24 ώρες το 24ωρο.