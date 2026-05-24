Ο Δημήτρης Μανιατάκης στην "Ε": Από την ICAP στη ΔΕΗ και στο Μανιατάκειο Ιδρυμα

Η διαχρονική επαγγελματική και κοινωνική πορεία του Δημήτρη Μανιατάκη είναι το αντικείμενο που πραγματεύεται το βιβλίο που κυκλοφορεί. Με τίτλο «Δημήτρης Μανιατάκης - Οραμα, Επιχειρηματικότητα, Αξιοκρατία» και συγγραφείς τον Θανάση Παπανδρόπουλο και τον Κώστα Χριστίδη διαβάζουμε για την καριέρα του Δημήτρη Μανιατάκη στην ICAP, εν συνεχεία στην θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ και τέλος στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Κορώνης μέσα από το Μανιατάκειο Ιδρυμα.

Η συνέντευξη που ακολουθεί είναι μία πρώτη προσέγγιση με το βιβλίο στο οποίο βέβαια αναπτύσσεται αναλυτικά το έργο του Δημήτρη Μανιατάκη.

Η παρουσίαση θα γίνει την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 7.30 μ.μ. στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας και Κόκκαλη 1, Αθήνα.

Το βιβλίο θα προλογίσουν:

Παναγιώτης Γ. Μίχαλος, Ιδρυτής και Πρόεδρος του «Ιδρύματος Γ. Μ. Μίχαλος - Διάλογοι της Νισύρου» - π.Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ.

Ραφαήλ Μωυσής, Επίτιμος Πρόεδρος ΙΟΒΕ.

Γεώργιος Μέργος, ομ. καθηγητής Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ.

Συντονίστρια η Νατάσσα Αλεξανδράκη.

Συνέντευξη: Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

Πώς προέκυψε το βιβλίο «Δημήτρης Μανιατάκης, Οραμα, Επιχειρηματικότητα, Αξιοκρατία», το οποίο παρουσιάζεται την Πέμπτη, 28 Μαΐου στην Αθήνα;

Το βιβλίο προέκυψε από πρωτοβουλία των διακεκριμένων συγγραφέων Αθανασίου Παπανδρόπουλου και Κώστα Χριστίδη, που θέλησαν να παρουσιάσουν πτυχές από τη ζωή και τις δραστηριότητές μου, πρώτα στη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, την ICAP, ύστερα ως διευθύνων σύμβουλος στη ΔΕΗ καθώς και στο Μανιατάκειον Ίδρυμα. Θεώρησαν ότι η άσκηση υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η απαρέγκλιτη τήρηση αξιοκρατίας σε κάθε δράση και το όραμά μου για τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της γενέτειράς μου Κορώνης του Δήμου Πύλου-Νέστορος, αλλά και της Μεσσηνίας γενικότερα, μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμο υπόδειγμα για ανάλογα εγχειρήματα και σε άλλα μέρη της ελληνικής περιφέρειας.

Με βάση τις θέσεις και απόψεις σας για το όραμα, την επιχειρηματικότητα και την αξιοκρατία, ποια στοιχεία είναι αυτά που ανέδειξαν την ICAP σε κορυφαία καινοτομική, στην εποχή της, εταιρεία;

Οπως τονίζεται και στο βιβλίο, η αρχή της δεκαετίας του 1960 ήταν μια κρίσιμη και αποφασιστική περίοδος, τόσο για την Ευρώπη και την Ελλάδα όσο και για τον διεθνή καταμερισμό της εργασίας. Οι χώρες που συμμετείχαν σε αυτόν κλήθηκαν να πάρουν θέσεις στην παγκόσμια οικονομία και στις επιμέρους αγορές της. Η Ελλάδα, για ιστορικούς λόγους, είχε χάσει χρόνο και όφειλε να καλύψει το χάσμα.

Διαβάζοντας και παρατηρώντας τις εξελίξεις πέραν του ελληνικού μικρόκοσμου, διαπίστωσα ότι ήταν πολύ σημαντικό, η ελληνική επιχειρηματικότητα να αποκτήσει εξωστρέφεια και να αρχίσει να ενσωματώνεται στον διεθνή καταμερισμό της εργασίας. Ήταν απαραίτητο, λοιπόν, οι νεωτεριστικές ελληνικές, βιομηχανικές κυρίως, επιχειρήσεις να διαθέτουν δεδομένα και να παρακολουθούν ποσοτικές και ποιοτικές εξελίξεις με βάση τις πραγματικότητες των αγορών διεθνώς.

Η ICAP ήλθε να προσφέρει δύο πολύτιμα εργαλεία στη διαδικασία παραγωγής πλούτου. Πρώτον, πρόσβαση σε χρήσιμα οικονομικά και ποιοτικά δεδομένα, που προσφέρουν γνώση των αγορών και των επιχειρήσεων και, δεύτερον, οργάνωση και εξορθολογισμό της ανάλυσης και μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου και άλλων χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Η γρήγορη και αποτελεσματική εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου εκείνα τα χρόνια ήταν ένα αποφασιστικό εργαλείο ανοίγματος και κατάκτησης αγορών, η πυξίδα του επιχειρείν. Η ICAP αποτέλεσε τον πρώτο οίκο αξιολόγησης στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Το όραμα, η νεωτερική επιχειρηματικότητα και η αξιοκρατία αποτελούσαν και αποτελούν τα εργαλεία για κάθε καινοτομική προσπάθεια και δράση. Έτσι η ICAP, στην οποία εντάχθηκα ως διευθυντικό στέλεχος το 1969 και ανέλαβα ως διευθύνων σύμβουλος από το 1989 έως το 2005, συγκέντρωσε επί πλέον άξια στελέχη και επιστημονικό προσωπικό, εμφάνισε ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε εξελίξεις, συνεργάσθηκε με ξένες εταιρείες υψηλής τεχνογνωσίας και φερεγγυότητας και, μέσω της αναβάθμισης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, της διεύρυνσης του πελατολογίου και της ενδυνάμωσης της επιχειρηματικότητας, αναδείχθηκε σε πυλώνα στήριξης της ανάπτυξης στην Ελλάδα επί δεκαετίες.

Στις 16 Νοεμβρίου 2004 εισήλθατε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ και στις 28 Φεβρουαρίου 2005 εξελέγητε Διευθύνων Σύμβουλος. Ποια ήταν τα κυριότερα εμπόδια που αντιμετωπίσατε και ποια θεωρείτε ως κυριότερα επιτεύγματα τη διετία 2005 - 2006, κατά την οποία διοικήσατε τη μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση;

Στη ΔΕΗ δεχόμουν ποικίλες και ενίοτε προκλητικές πιέσεις και παρεμβάσεις για θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας δικής μου ή του Διοικητικού Συμβουλίου, τις οποίες πάντοτε διαχειριζόμουν εφαρμόζοντας τις αρχές της αξιοκρατίας και της καλής διακυβέρνησης. Οι αρχές αυτές τηρήθηκαν με συνέπεια στην ορθή επιλογή συνεργατών, τις επιχειρηματικές συνεργασίες, την πολιτική προμηθειών και τις αναπτυξιακές δραστηριότητες της επιχείρησης. Κατέβαλα μεγάλη προσπάθεια για την υλοποίηση δομικών αλλαγών, εφαρμόζοντας πολιτικές σύγχρονου μάνατζμεντ, που θέλει την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην ανάπτυξη της εταιρείας. Την περίοδο της διετίας 2005-2006 ως βασικοί στρατηγικοί στόχοι καθορίσθηκαν:

Εκσυγχρονισμός του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού της με εγκατάσταση νέων και αντικατάσταση παλαιών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ανάπτυξη συμμαχιών με διεθνείς παίκτες της ενεργειακής αγοράς για νέα επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διερεύνηση των δυνατοτήτων και, ακολούθως, επέκταση παραγωγής και διανομής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επενδύσεις σε νέους αναπτυξιακούς τομείς, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τηλεπικοινωνίες και νέες τεχνολογίες.

Ιδρυση και λειτουργία θυγατρικού εταιρικού σχήματος για τη διαχείριση και ανάπτυξη της μεγάλης ακίνητης περιουσίας της ΔΕΗ.

Ολοι αυτοί οι στόχοι προωθήθηκαν σε σημαντικό βαθμό.

Τι σας ώθησε στη δημιουργία του Μανιατακείου Ιδρύματος; Ποια υπήρξε η συμβολή του στην ανάδειξη της Κορώνης και της ευρύτερης περιοχής;

Στη δημιουργία του Μανιατακείου Ιδρύματος με ώθησε κατ’ αρχάς η αγάπη μου για τη γενέτειρά μου, την ιστορική Καστροπολιτεία της Κορώνης.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι τόσο η ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής παρουσίας της στη διαχρονικότητα του Ελληνισμού, αλλά και η υποστήριξη της πνευματικής, οικονομικής και κοινωνικής προόδου των κατοίκων του Δήμου, όσο και ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η διεθνοποίηση της Μεσσηνίας και άλλων περιοχών της ελληνικής περιφέρειας.

Για την επίτευξη των σκοπών του το Ίδρυμα, κατά την τριακονταετή μέχρι σήμερα πορεία του, έχει πραγματοποιήσει πληθώρα δράσεων, όπως διαλέξεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις, συνέδρια και ημερίδες με επίκεντρο την ιστορική μνήμη και την οικονομική ανάπτυξη, μελέτες, προγράμματα και χορηγίες για την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, εκδόσεις και παρουσιάσεις βιβλίων, αποδοχή και απονομή βραβείων σε διακεκριμένες προσωπικότητες, και πολλές άλλες.

Ιδιαίτερη μνεία θέλω να κάνω στη λειτουργία της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος και στη διενέργεια σεμιναρίων πολιτιστικού, οικονομικού και ιστορικού περιεχομένου από διακεκριμένους επιστήμονες, τα οποία παρακολουθούν μεταξύ άλλων, Μεσσήνιοι φοιτητές του εξωτερικού, στοχεύοντας στη διεύρυνση των γνώσεών τους και την ενίσχυση των δεσμών τους με τον τόπο καταγωγής τους.

Πώς συνδέθηκε η Κορώνη με τη Μεσογειακή Διατροφή;

Στις 16 Νοεμβρίου 2010 η Μεσογειακή Διατροφή συμπεριλήφθηκε στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και η Κορώνη υπήρξε μία από τις τέσσερις μεσογειακές πόλεις που ανακηρύχθηκαν Εμβληματικές Κοινότητες.

Το Μανιατάκειον Ιδρυμα συνέβαλε στη σύνταξη και υποβολή του σχετικού φακέλου, συντονίζοντας κυβερνητικούς και τοπικούς φορείς. Έκτοτε έχει υλοποιήσει πληθώρα δράσεων για τη Μεσογειακή Διατροφή - που είναι συνώνυμη με την ευζωία και τη μακροζωία - στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως: επιστημονικές ημερίδες, αρθρογραφία, παρουσίαση κλινικών μελετών, εκπαιδευτικά σεμινάρια και φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής. Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν ταυτόχρονα στη σύσφιξη των πολιτιστικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των μεσογειακών κρατών και λαών.

Πώς οραματίζεσθε την πορεία του Μανιατακείου Ιδρύματος κατά το προσεχές διάστημα;

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση της πνευματικής κληρονομιάς της περιοχής μας και την πληρέστερη ένταξή της στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική ζωή. Η αξιοποίηση του διαθεσίμου πολιτιστικού κεφαλαίου όχι μόνο συμβάλλει στη διάσωσή του αλλά μπορεί να αποτελέσει βασικό λειτουργικό τμήμα της κοινωνίας και της οικονομίας ενός τόπου, που συμπεριλαμβάνει πολιτιστικά πρότυπα, οικονομική ευημερία και κοινωνική συνοχή.

Εν κατακλείδι θα ήθελα να πω ότι σε όλους τους παραπάνω τομείς το Μανιατάκειον Ίδρυμα θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την πνευματική, οικονομική και κοινωνική πρόοδο της Κορώνης, της Μεσσηνίας και της ελληνικής περιφέρειας γενικότερα.