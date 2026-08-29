Κρήτη: «Σήκωσαν» 152.000 ευρώ από την Περιφέρεια – 55 μεταφορές μέσα σε λίγες ώρες

Άγνωστοι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της υπηρεσίας και κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά περίπου 152.000 ευρώ, «σπάζοντας» το ποσό σε δεκάδες μικρότερες συναλλαγές μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
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Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026 11:40
Κρήτη: «Σήκωσαν» 152.000 ευρώ από την Περιφέρεια – 55 μεταφορές μέσα σε λίγες ώρεςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Μια εξαιρετικά οργανωμένη ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου αποκαλύφθηκε μετά την παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
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