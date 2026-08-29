Κρήτη: «Σήκωσαν» 152.000 ευρώ από την Περιφέρεια – 55 μεταφορές μέσα σε λίγες ώρες

Μια εξαιρετικά οργανωμένη ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου αποκαλύφθηκε μετά την παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Άγνωστοι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της υπηρεσίας και κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά περίπου 152.000 ευρώ, «σπάζοντας» το ποσό σε δεκάδες μικρότερες συναλλαγές μέσα σε ελάχιστο χρόνο.