eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026 11:40

Κρήτη: «Σήκωσαν» 152.000 ευρώ από την Περιφέρεια – 55 μεταφορές μέσα σε λίγες ώρες

Γράφτηκε από την

Κρήτη: «Σήκωσαν» 152.000 ευρώ από την Περιφέρεια – 55 μεταφορές μέσα σε λίγες ώρες

Premium Strom

Μια εξαιρετικά οργανωμένη ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου αποκαλύφθηκε μετά την παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Άγνωστοι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της υπηρεσίας και κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά περίπου 152.000 ευρώ, «σπάζοντας» το ποσό σε δεκάδες μικρότερες συναλλαγές μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις