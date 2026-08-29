Ψυχολόγος και άλλα δύο άτομα συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Δυτική Αττική

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα, εκ των οποίων ένας 41χρονος, ο οποίος φέρεται ως το κεντρικό πρόσωπο και τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου είχε αναπτύξει δραστηριότητα στην προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 2 άτομα, τα οποία αναζητούνται, καθώς και 18 άτομα που ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών, από τις έρευνες προέκυψε ότι, ο 41χρονος προμηθευόταν και διακινούσε ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, ενώ είχε πρόσβαση και σε άλλες ουσίες όπως MDMA, LSD και ουσίες σε μορφή χαπιών, τις οποίες προμηθευόταν από ψυχολόγο. Για την αποθήκευση των ουσιών χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» την οικία του, σε περιοχή του Χαϊδαρίου, ενώ διέθετε ιδιαίτερη τεχνογνωσία ως προς την επεξεργασία των ναρκωτικών.

Επιπλέον, οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν στην οικία του ή σε κοντινά σημεία, στα οποία ο 41χρονος μετέβαινε χρησιμοποιώντας όχημα ιδιοκτησίας του. Παράλληλα, πραγματοποιούνταν παραδόσεις ουσιών και μέσω μεταφορικής εταιρείας, σε συσκευασμένα δέματα. Μάλιστα, διέθετε σταθερό πελατολόγιο, ενώ λάμβανε μέτρα αυτοπροστασίας για την αποφυγή του εντοπισμού του, διαθέτοντας τηλεφωνική σύνδεση τύπου «ghost phone». Παράλληλα, χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένους όρους και εκφράσεις αργκό. Όπως προέκυψε, από τις αρχές Ιουλίου έως 23 Αυγούστου 2026, ο 41χρονος προέβη συνολικά σε 90 αγοραπωλησίες ουσιών, έναντι του ποσού των 3.800 ευρώ.

Μεσημβρινές ώρες χθες, ο 41χρονος και ο ψυχολόγος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας, ενώ από τις σωματικές έρευνες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, 445 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και συνελήφθη 45χρονος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς φέρεται να είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον 41χρονο.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε γραφείο, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 834,9 γραμμάρια κάνναβης,

- 131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»

- 522,5 γραμμάρια κεταμίνης,

- 122,7 γραμμάρια κοκαΐνης,

- 56,2 γραμμάρια MDMA,

- 39 γραμμάρια Ecstasy,

- 180 φαρμακευτικά χάπια,

- 100 καραμέλες κάνναβης,

- 103 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας 3MMC,

- 15.565 ευρώ,

- 6 ζυγαριές ακριβείας,

- 2 οχήματα,

- μοτοσικλέτα και

- πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ