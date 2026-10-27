Υψώθηκε η μεγάλη Ελληνική Σημαία στη Χίο για την 28η Οκτωβρίου (βίντεο)

Υψώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, παραμονές της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, η μεγάλη Ελληνική Σημαία στο λιμάνι της Χίου.

Η εντυπωσιακή σε μέγεθος Ελληνική Σημαία έφτασε στο νότιο λιμενοβραχίονα συνοδευόμενη από πομπή σπουδαστών της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου υπό τα εμβατήρια της Φιλαρμονικής του Δήμου. Τιμές προς τη Σημαία απέδωσε στρατιωτικό άγημα της 96 ΑΔΤΕ Χίου.