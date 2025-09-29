Καλημέρα. Κρυπτονομίσματα. Ένα επενδυτικό προϊόν που το ακούμε πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό. Αρκετοί άνθρωποι και κυρίως οι νεότεροι, το σκέφτονται όταν αποφασίζουν να ξεκινήσουν επενδύσεις. Τι ακριβώς είναι; Εν τάχει, τα κρυπτονομίσματα είναι «κάτι ηλεκτρονικό» που βασίζονται στην αρχιτεκτονική blockchain. Είναι πάρα πολλά σε αριθμό. Τα πιο γνωστά είναι το Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι νομίσματα. Δεν αποτελούν ένα γενικά αποδεκτό μέσο πληρωμής, θεωρούνται ασταθή και δεν υποστηρίζονται από καμία κεντρική δημόσια αρχή. Δηλαδή, δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για τις αγορές σου. Εκτός από παράνομες συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο σκοτεινό διαδίκτυο και δεν μας αφορούν. Για ποιο λόγο τότε ένας άνθρωπος να ασχοληθεί μαζί τους; Μόνο σαν επένδυση ή σαν τζόγο θα πει ένας πιο συντηρητικός επενδυτής. Πολλές οι αντικρουόμενες πληροφορίες γι’ αυτά. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχουν κερδίσει πολλά χρήματα εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες διακυμάνσεις της τιμής τους. Από την άλλη όμως, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα για απάτες που προκάλεσαν απώλεια χρημάτων σε ανυποψίαστους επενδυτές. Τι είναι αλήθεια; Και τα δύο θα έλεγα. Πράγματι, είναι ένα επενδυτικό προϊόν. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες μέσω των οποίων μπορείς να επενδύσεις σε κρυπτονόμισμα και εάν καταφέρεις να καταλάβεις τον μηχανισμό διακύμανσης της τιμής του, σίγουρα θα βγεις ωφελημένος. Είμαι αρκετά έμπειρη επενδύτρια, 33 χρόνια για την ακρίβεια στο ελληνικό και αμερικάνικο χρηματιστήριο. Αυτόν τον μηχανισμό όμως δεν μπορώ να τον καταλάβω, γι’ αυτό και απέχω από αυτήν την μορφή επένδυσης. Υπάρχουν επενδύσεις που με σχετική εμπειρία μπορείς να έχεις καλό ποσοστό κέρδους και το κυριότερο, με λιγότερο άγχος. Κατά την άποψή μου, είναι πολύ σημαντικό να ξυπνάς το πρωί και να μην «τρέχεις» γεμάτος αγωνία να δεις πώς κινήθηκε το κρυπτονομισμά σου. Εάν πάλι δεν σε ενοχλεί το άγχος αλλά σε συναρπάζει ο κίνδυνος, ίσως να επενδύσεις σε αυτά. Δεν θα πω ποτέ σε έναν άνθρωπο πού να επενδύσει, διότι αυτό είναι καθαρά ιδιοσυγκρασιακό θέμα. Όμως θα μου επιτρέψετε να δώσω μία συμβουλή, κυρίως για τους νεαρούς ενήλικες. Πριν αγοράσετε, κάντε πολύ καλή έρευνα αγοράς για τις πλατφόρμες. Πού βρίσκεται η έδρα τους, για να δείτε από ποια Αρχή εποπτεύονται και σε ποια δικαστική αρχή θα υποβάλλετε σχετική δικογραφία εάν έχετε διένεξη με την πλατφόρμα. Επίσης κάντε μια ερώτηση στον λογιστή σας, εάν μπορείτε τα κέρδη από αυτή την επένδυση να τα χρησιμοποιήσετε για να δικαιολογήσετε κάποια αγορά σας. Απ’ όσο γνωρίζω, φορολογικά δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, πρόσφατα τόνισε ότι εντός του 2025 θα έρθει νομοσχέδιο για τη φορολόγηση τους. Επίσης πριν αποφασίσετε να ασχοληθείτε με κρυπτονομίσματα, διαβάστε τον Κανονισμό 2024/1114 (Markets in crypto-assets / MiCA) που τέθηκε σε ισχύ από τις 30 Δεκεμβρίου 2024. Θα αντλήσετε ό,τι πληροφορία χρειάζεστε. Η ενασχόλησή σας με τα κρυπτονομίσματα να σας κάνουν ιδιαίτερα προσεκτικούς, γιατί είναι κρίμα να χάσετε την περιουσία σας. Μέχρι την επόμενη φορά…Καλή συνέχεια.

* Η Πελαγία Δημητρακοπούλου είναι συγγραφέας του βιβλίου «Επένδυσε για να μην τελειώσουν ποτέ τα όνειρα» από τις εκδόσεις iWrite.