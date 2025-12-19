Η αυτοδιοίκηση θέλει τη μειοψηφία με φωνή

Κινητοποίηση με τη συμμετοχή δημάρχων και αυτοδιοικητικών από τη Μεσσηνία, πραγματοποίησε η ΚΕΔΕ έξω από τη Βουλή την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού.

Η κινητοποίηση, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο Καλαμάτας, έρχεται σε συνέχεια αποφάσεων της ΚΕΔΕ, με στόχο τη διεκδίκηση δήμων με ουσιαστική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, σε ένα νέο, αποκεντρωμένο μοντέλο κρατικής λειτουργίας, που θα υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Κινητοποίηση επιβεβλημένη, καθώς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών δεν έχει δείξει να κατανοεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και να έχει διάθεση να ικανοποιήσει τα αιτήματα της ΚΕΔΕ.

Ωστόσο, οι δήμαρχοι της Μεσσηνίας και φαντάζομαι και σε άλλες αρκετές περιοχές της πατρίδας μας, δεν δείχνουν κατανόηση και διάθεση να ακούσουν την αγωνία και τα αιτήματα των συναδέλφων τους της μειοψηφίας, για βελτιώσεις στον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που νομοθέτησε το υπουργείο Εσωτερικών. Κανονισμό που έχουν αποδεχθεί κι εφαρμόζουν οι δημοτικές αρχές και αρνούνται με αλαζονεία να τον τροποποιήσουν.

Παρά τις αποχωρήσεις, τις αποχές και τις διεκδικήσεις των μειοψηφιών για τα αυτονόητα και τα στοιχειώδη για να επιτελέσουν τον ρόλο τους, δήμαρχοι και δημοτικές αρχές δεν συγκινούνται, δεν αλλάζουν στάση. Λειτουργούν με έπαρση και με την πολιτική κυριαρχία στο Συμβούλιο που τους δίνει η απόλυτη πλειοψηφία, κάνουν ό,τι θέλουν, δεν βλέπουν πως η μειοψηφία πρέπει να ασκήσει την αποστολή, αυτή που την έταξαν οι δημότες.

Η μειοψηφία πρέπει να έχει τη δυνατότητα του ελέγχου, της κατάθεσης ερωτήσεων με συγκεκριμένη και ξεκάθαρη διαδικασία, την άσκηση κριτικής για επίκαιρα ζητήματα, που απασχολούν τον δήμο. Και πρέπει να έχει τη δυνατότητα κατάθεσης ψηφισμάτων, ακόμα και όταν υπάρχουν διαφωνίες και δεν γίνονται αποδεκτά από τη δημοτική αρχή.

Η μειοψηφία δεν μπορεί να έχει διακοσμητικό ρόλο, οι σύμβουλοί της δεν μπορούν να είναι γλάστρες. Η δημοκρατία και η αυτοδιοίκηση θέλουν τη μειοψηφία με φωνή και λόγο.

Η (κάθε) δημοτική αρχή δεν έχει να φοβηθεί από τον διάλογο και την αντιπαράθεση.