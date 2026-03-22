Δήμος Δυτικής Μάνης: Η λήθη προσβάλει τη θυσία

Άφαντος για μια ακόμα χρονιά ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή Δυτικής Μάνης από τις εκδηλώσεις της Αρεόπολης, ενώ για τρίτη χρονιά, δεν έχουμε καμία επετειακή εκδήλωση για το ξεκίνημα της επανάστασης του 1821 στη Καρδαμύλη!!!! Ο Δήμαρχος σε δικές μου ερωτήσεις, τέτοιες μέρες το 2024 αλλά και το 2025 στο Δ.Σ, είχε δηλώσει για τη πρώτη χρονιά, ότι, δεν προφταίνει να κάνει κάτι μεγάλο....και τη δεύτερη χρονιά, ότι, δεν συμφωνεί με τις εκδηλώσεις του Ανδρεάκου...αν και το 2023, έξι μήνες πριν από τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, είχε παραστεί σε αυτές…!!!

Ο κος Χιουρέας, σύμφωνα με ενημέρωση μου, αρνήθηκε ουσιαστικά και φέτος να γίνουν κοινές επετειακές εκδηλώσεις και στους δύο Δήμους αφού δεν απάντησε και πάλι σε σχετική τηλεφωνική πρόταση του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης. Αποτέλεσμα:

1)Κατάργηση των εκδηλώσεων της Καρδαμύλης και όχι, έστω, αλλαγή ημερομηνίας, αν δεν συμφωνούσε με την 15η Μαρτίου.

2)Μη συμμετοχή και απρεπής απαξίωση προς τον όμορο Δήμο κάτι που σχολιάστηκε αρνητικά από όλους στην Αρεόπολη....αλλά και από μέσα ενημέρωσης, κάνοντας όλοι λόγο για αδιαφορία στα ιστορικά γεγονότα και για ντροπιαστική εικόνα απέναντι στα ηρωικά πρόσωπα των προγόνων μας.

Κε Δήμαρχε, σας αναφέρουμε για μια ακόμα φορά πως η αλαζονική και συγχρόνως προσβλητική στάση σας, οδηγεί σε αδικαιολόγητη ένταση και διχόνοια, χαρακτηρίζεται επιζήμια και για το λόγο αυτό σας καλούμε να δώσετε νόημα στα Προεδρικά Διατάγματα του ελληνικού κράτους που μιλούν και αναγνωρίζουν, τοπικές αργίες με σχολεία κλειστά.

Δικαίωμα σας να μην θέλετε συνδιοργάνωση με τον Ανδρεάκο...αν και δεν θα έπρεπε....αλλά το να στερείται κε Δήμαρχε τον Δήμο μας από εκδηλώσεις τιμής και μνήμης που διασφαλίζουν αξίες και ιδανικά είναι τουλάχιστον ανιστόρητο και επικίνδυνο.

Κε Δήμαρχε για την επαναλαμβανόμενη, ιστορική σας απρέπεια, οφείλεται τουλάχιστον μια πειστική, δημόσια εξήγηση.

Κύριοι της Δημοτικής Αρχής μιλάτε για «Επόμενη μέρα»…. αλλά δυστυχώς, η ικανότητα σας φαίνεται να περιορίζεται μόνο σε εκδηλώσεις, τύπου καρναβαλικές...!!!