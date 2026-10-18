Αλήθειες και ψέματα στο δημόσιο διάλογο για το νερό στην Τριφυλία

1. Είναι αλήθεια ή ψέμα αυτό που λέει ο Δήμος;

Τι είναι αλήθεια: Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα νέο, αυστηρό θεσμικό πλαίσιο (η ΚΥΑ 5438/2024) το οποίο υποχρεώνει όλες τις ΔΕΥΑ της χώρας να κοστολογούν το νερό με βάση την «ανάκτηση κόστους». Η ΡΑΑΕΥ ελέγχει πλέον αν οι δήμοι μπαίνουν μέσα οικονομικά από τη διαχείριση του νερού.

Τι είναι ανακριβές/παραπλανητικό: Η ΡΑΑΕΥ δεν επέβαλε το συγκεκριμένο ύψος των αυξήσεων, ούτε διέταξε να φτάσουν οι λογαριασμοί στο 300%. Η νομοθεσία αφήνει στους Δήμους το περιθώριο να διαμορφώσουν την τιμολογιακή τους πολιτική. Η ΔΕΥΑ Τριφυλίας επέλεξε να μετακυλήσει όλο το συσσωρευμένο οικονομικό κόστους (ενεργειακό κόστος, ελλείμματα, απώλειες δικτύου) απευθείας στους πολίτες.

2. Έγιναν παντού τέτοιες αυξήσεις που φτάνουν το 300%;

Όχι, δεν έγιναν παντού τέτοιες ακραίες αυξήσεις. Η κατάσταση διαφέρει ριζικά από περιοχή σε περιοχή:

Αττική (ΕΥΔΑΠ): Οι αυξήσεις που εγκρίθηκαν από τη ΡΑΑΕΥ για το 2026 είναι εξαιρετικά συγκρατημένες και αφορούν κυρίως μια σταθερή αύξηση στο πάγιο ύδρευσης και αποχέτευσης, που μεταφράζεται σε περίπου +2,48 ευρώ τον μήνα ανά νοικοκυριό, περίπου 32% αύξηση.

Άλλες επαρχιακές ΔΕΥΑ: Σε ορισμένους επαρχιακούς δήμους με μεγάλα χρέη (κυρίως λόγω της ΔΕΗ) ή σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας, έχουν παρατηρηθεί πολύ μεγάλες αυξήσεις, αλλά το 300% θεωρείται το υψηλότερο ποσοστό, κοινωνικά ανάλγητο, άδικο και ακραίο στη χώρα και μάλιστα με αρνητικό πρόσημο ανταποδοτικότητας σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών από τη ΔΕΥΑΤ.

Πρόκειται για μια καθαρά πολιτική και διοικητική επιλογή της σημερινής δημοτικής αρχής, η οποία μετακυλίει τη δική της κακοδιαχείριση, τις δικές της αστοχίες και την ανικανότητά της στις πλάτες των νοικοκυριών και των επαγγελματιών της Τριφυλίας.

Αντί να προστατεύσουν το κοινωνικό αγαθό του νερού, αντί να μαζέψουν τις απώλειες του δικτύου και να κάνουν σωστή εισπρακτική πολιτική εκεί που πρέπει, επιλέγουν τον εύκολο δρόμο: να χαρατσώσουν άδικα τον απλό πολίτη, κρυβόμενοι πίσω από ανύπαρκτες «άνωθεν εντολές».

Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στον εμπαιγμό. Καλούμε τη δημοτική αρχή να σταματήσει να ψεύδεται, να αναλάβει τις ευθύνες της και να ανακαλέσει άμεσα τις παράνομες και δυσβάσταχτες αυτές αυξήσεις.

Η Τριφυλία χρειάζεται αλήθεια, σεβασμό στον πολίτη και χρηστή διοίκηση. Και σε αυτόν τον δρόμο, είμαστε και θα παραμείνουμε ΜΑΖΙ για τον τόπο μας.

Ηλίας Π Γιαννόπουλος

«Τριφυλία ΜΑΖΙ για τον τόπο μας»