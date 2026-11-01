Τουρκολυβικο: Αέρας για τα Ύδατα σε Γήινους τόπους

Το ελληνολυβικό ως εστία αφαίμαξης από την ιδιαίτερη περίπτωση των εντολοδόχων των τρίτων χωρών έχει γίνει ένα συμπλίδησμα διορατικής ανάμειξης σε πόλεμο με αφορμή τα πετρέλαια του υποδύναμου λυρικού εδάφους, το οποίο γενικεύει την καταστροφή των αντιπροσωπευτικών εννοιών για φιλία και επικοινωνία με την ιδιαίτερη μοναδική προτεραιότητα ψυχαγωγίας και ανάληψης ευθυνών για τον αλληλοσπαραγμό κάθε υποκείμενου πολέμου που μπορεί να προσομοιάζει την ιδιαίτερη μοναδική απεραντοσύνη μιας νέας υβριδικής σχέσης με την μοναδική επαγγελματική όξυνση της Νέας Τάξης Πραγμάτων προς τιμήν όλων των οφελουμένων για τη ζωή της νέας τάξης πραγμάτων για μια συγκομιδή που θα αντλήσει από τα σπαράγματα ήθος και αξίες για να βρεθεί στα σπάργανα υπό νέας συνθήκης, εκεί όπου η νέα τάξη πραγμάτων διατρανίζει την υπεραιωνόβια ζωή όπου οι υλικές και τεχνικές ουσίες δεν θα έχουν ζωή αλλά αντιθέτως όλοι θα είμαστε ίσοι προσεγγίζοντας κατά τρόπο φιλειρηνικό το έτερο δέος.



Και από εκεί που κάθε Αθηναίος ή κάτοικος μιας πόλης βρίσκεται θεωρητικά και αντικειμενικά να έχει το μποστάνι του και να είναι ενήμερος για την παραγωγή και την σοδειά του, σίγουρος ότι τρώει ποιοτικά και οικονομικά και κυρίως ότι δεν ζει με αυταπάτες αλλά είναι πολύπειρος και όχι πολύπαθος όπως ο Οδυσσέας που ταλανιζόταν στο ταξίδι του για την Ιθάκη.



Έτσι κι εδώ πλάθουμε, συνθέτουμε ένα νέο πλερούδιο αγάπης εις εαυτόν που ενσκύπτει στο πρόβλημα του άλλου και ενέχει στοιχεία αλτρουισμού και επικοινωνίας σεβόμενοι πάντα τα χωρικά ύδατα, τα γήινα και τα εναέρια σύνορα, τα οποία έχουν γινει σημάδι της νέας τάξης πραγμάτων, η οποία έχει γίνει μια νέα ειδική εύφρονη γενιά της νέας σειράς πραγμάτων που έχει γίνει η πιο ανεπτυγμένη τεχνολογικά και πολύπλευρη ηθικά και διαπλαστικά η πιο εύγλωττη συναντίληψη της νέας γενιάς πραγμάτων , η οποία έχει γίνει μια μεγάλη αγκαλιά με την ορθολογική και τον εξανθρωπισμό των μη έλλογων όντων, αλλά αυτές τις ηαχές που βρίθουν να αναπτύξουν ένα νέο αφήγημα για τη νέα είναι ζωοντολογική γενιά για κάποια έργα ζωτικής φύσεως και μοναδικής εκφοράς λόγου και ευφυΐας όπου σκιαγραφείται ένας προάγγελος για την ιδιαίτερη μοναδική, όχι ρομαντική ούτε ανίερη ζωγραφιά, αλλά πλουραλιστική με χρώμα και απόψεις, δόσεις ζεστασιάς, δροσιάς, κίνησης και αέρα. Κλιματισμός, Θέρμανση Κίνηση Φως, όλα μες σε ένα γαϊτανάκι που μοιράζει όλα αυτά υπέργεια, σεβόμενοι κάθε είδος ζωής όπως πτηνά αν γίνει εναέρια, ψάρια αν γίνει υδρόβια και όλους μας αν τυγχάνει να υπάρξει λάθος ειτε εμπόλεμα, πράγμα διόλου απρεπές και ανόητο είτε λόγω φρενίτιδας εμπολεμοχαρούς .



Για τους παραπάνω λόγους και την τήρηση του casus belli και του status quo στην ειρηνική πολεμική αφαίμαξη ψηφίζουμε ναι στην φιλειρηνική συνύπαρξη των λαών με ένα κεντρικό πυλώνα την Δημοκρατία και την ιδιαίτερη φύση του ενδιάθετου κόσμου που χωρεί όλους. Την όπου χωρεί λύση υδάτινα υδάτινα. Την όπου χωρεί εναέρια εναέρια. Ο Ηλιάτορας θα φωτίσει και αυτό.