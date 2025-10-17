Προτεραιότητα άμεσα στα αρδευτικά έργα.

“Η Μεσσηνία, ιδιαίτερα η Τριφυλία και η Πυλία είναι μια ιδιαίτερη, μια ευνοημένη περιοχή από άποψη υδροφορίας για μικρά φράγματα, ταμιευτήρες. Φράγματα, δηλαδή, για ύψος μέχρι 30 μέτρα, που θα δίνουν μερικά εκατομμύρια κυβικά νερού”, τονίζει στην “Ε” ο καθηγητής, υδρογεωλόγος και διευθυντής Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας Παναγιώτης Σαμπατακάκης.

Ο καθηγητής ήταν στέλεχος του ΙΓΜΕ Πελοποννήσου τη δεκαετία του 1990 και μας υπενθυμίζει πως “στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) στις τότε Νομαρχίες κλιμάκια του ΙΓΜΕ εργαστήκαμε κι επισημάναμε θέσεις για φράγματα. Όλα είχαν περιγραφεί σε προκαταρκτικό στάδιο για το Φιλιατρινό, του Λαγκούβαρδου, το Μηναγιώτικο. Είναι κρίμα να μην έχει ολοκληρωθεί κανένα και κάποια να μην έχουν ενταχθεί. Θα έδιναν νερό με καλύτερη ποιότητα και μικρότερο κόστος”. Επισημαίνει ότι “η Τριφυλία έχει καλό συντελεστή απορροής με κορυφαία θέση αυτή του Φιλιατρινού. Με πονάει αυτό το έργο, γιατί θυμάμαι πότε το προτείναμε. Αποτελεί κακό παράδειγμα. Είναι κρίμα να έχουν περάσει 30 χρόνια και να μην λειτουργεί”.

Ο καθηγητής τα είπε όλα. Τριάντα χρόνια και δεν έχει ολοκληρωθεί ένα έργο αρδευτικό στη Μεσσηνία. Όλα αυτά στην εποχή της κλιματικής κρίσης, που τα έργα άρδευσης θα έπρεπε να ήταν προτεραιότητα, να δρομολογούνται και να υλοποιούνται με ταχύτατες διαδικασίες. Επιπλέον, την εποχή του μεγάλου δημογραφικού ζητήματος της πατρίδας μας, της ερήμωσης και της γήρανσης της υπαίθρου και της οικονομικής κρίσης, που για να αναστραφεί θα πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο η αγροτική παραγωγή.

Έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά; Όχι, κατηγορηματικά. Όλα αυτά τα μείζονος σημασίας ζητήματα είναι ακόμα στα λόγια, στους σχεδιασμούς, στις μελέτες και τις επιδιώξεις. Και όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες, θα αναζητηθούν οι χρηματοδοτήσεις για να γίνουν τα έργα. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να χρειαστούν άλλα 20 και 30 χρόνια, για να υλοποιηθούν τα σημαντικά αρδευτικά έργα στη Μεσσηνία. Αλλά τότε δεν θα έχει μείνει νέος άνθρωπος στα χωριά, για να ασχοληθεί με την αγροτική παραγωγή.

Προτεραιότητα άμεσα στα αρδευτικά έργα.