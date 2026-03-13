Εντάξει, το σημαντικό έργο του νέου αγωγού μεταφοράς νερού Φ800 από τις πηγές Πηδήματος στην Καλαμάτα έπεσε σε δυσμενείς συγκυρίες και δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 χρόνια, το 2022, όπως ήταν η συμβατική του προθεσμία. Αυτό αναγνωρίστηκε έγκαιρα από τις αρμόδιες αρχές σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. Γι’ αυτό κι εγκρίθηκαν χρηματοδοτήσεις ενίσχυσης του έργου και συμπληρωματική σύμβαση, για να μη ζημιωθεί ο ανάδοχος και να υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης και υλοποίησης των εργασιών.

Όμως υπάρχουν και όρια, πραγματικά δεδομένα και αλήθειες, που αν αγνοούνται προκαλούν την κοινωνία. Όταν τελείωσε η πρώτη παρτίδα των σωλήνων που ήρθαν από την Κίνα, υπήρχε η διαβεβαίωση από υπεύθυνα δημοτικά πρόσωπα ότι η επόμενη παρτίδα θα είναι στο λιμάνι της Καλαμάτας τον Φεβρουάριο του 2025! Φτάσαμε τον Μάρτιο του 2026, για να πληροφορηθούμε ότι η παραγωγή της νέας παρτίδας ολοκληρώθηκε από το εργοστάσιο στην Κίνα τον Δεκέμβριο του 2025! Μάλιστα όλο αυτό το διάστημα μέσα στο 2025, που δεν έγινε ούτε ένα μέτρο έργου στον εθνικό δρόμο, στελέχη της δημοτικής αρχής διακινούσαν πληροφορίες πως ο ανάδοχος δεν βρίσκει κατάλληλο πλοίο για τη μεταφορά των σωλήνων, που να μπορεί να μπει μέσα στο λιμάνι της Καλαμάτας… για τους σωλήνες που δεν είχαν ακόμα παραχθεί!

Την Τρίτη 10 Μαρτίου το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ -5,5 μήνες πριν λήξει η τελευταία παράταση για το έργο- δίνει καινούργια για ένα ακόμα χρόνο, μέχρι τις 24 Αυγούστου 2027. Και μάλιστα στελέχη, αιρετά και υπηρεσιακά, δηλώνουν ανακουφισμένα, γιατί ο ανάδοχος δεσμεύτηκε για τη συνέχιση των εργασιών και δεν θα ζητήσει διάλυση της εργολαβίας τον φετινό Αύγουστο! Λίγο ακόμα και θα του έλεγαν και ευχαριστώ.

Συγγνώμη, αλλά μου φαίνεται πως μας δουλεύουν. Με όλα αυτά πρέπει τελικά να συμφωνήσουμε με τον αντιδήμαρχο και πρώην πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Σαράντο Μαρινάκη, που υπερψήφισε την 4η παράταση του πολύπαθου έργου, ωστόσο εκφράζοντας αγανάκτηση και φόβο εκτίμησε ότι “θα ξεπεράσει και την επόμενη 10ετία”!