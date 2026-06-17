“Πλειοψηφία είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε”

Είναι φορές που ψάχνω να δω τι έγραφα πέρυσι σε αυτή τη στήλη, αν εκείνα που σχολίαζα, άλλαξαν, βελτιώθηκαν. Και αυτό δεν αφορά μόνο έργα, αλλά συμπεριφορές, πολιτικές, λειτουργίες αυτοδιοικητικών οργάνων.

Πριν ένα χρόνο με τίτλο “Τα Δημοτικά Συμβούλια είναι κυρίαρχα όργανα”, έγραφα, μεταξύ άλλων:

“Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να έχει λόγο και ρόλο, να συζητάει διεξοδικά και να παίρνει αποφάσεις, και κατά πλειοψηφία, όπως ορίζει η Δημοκρατία, για τα θέματα που αφορούν το ίδιο και τον Δήμο. Κι επειδή η δημοτική αρχή έχει την πλειοψηφία, παίρνει, στο τέλος, τις αποφάσεις που θέλει.

Γι’ αυτές κρίνεται, ενώ η μειοψηφία κρίνεται για τις προτάσεις και την κριτική της.

Και στο θέμα του νέου κανονισμού λειτουργίας του, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, Μεσσήνης, κάθε δήμου της Μεσσηνίας και της πατρίδας μας, οφείλει να συζητήσει με μπούσουλα τον πρότυπο κανονισμό του υπουργείου, και μετά από διάλογο, είτε δημιουργικό κι εποικοδομητικό είτε κωφών, απόλυτων και ξεροκέφαλων, να ψηφίσει τον κανονισμό που θέλει. Αυτόν που θα κάνει τις συνεδριάσεις πιο αποτελεσματικές και πιο ουσιαστικές με βάση το συμφέρον Δήμου και δημοτών πάνω απ’ όλα.

Το ορίζει, άλλωστε, ξεκάθαρα το ΦΕΚ του υπουργείου Εσωτερικών στον «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου»...

Γι’ αυτό προκάλεσε άσχημη εντύπωση στα Συμβούλια Καλαμάτας και Μεσσήνης η άποψη με βάση γνώμες υπηρεσιακών στελεχών, ότι «δεν θα γίνει καμία παρέκκλιση, δεν υπάρχει λόγος να γίνει αλλαγή».

Εν έτει 2025 στο Δημοτικό Συμβούλιο που εκλέγεται δημοκρατικά, δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυταρχικές, πρακτικές «αποφασίζομεν και διατάσσομεν». Και αμέσως έπρεπε να είχαν απορριφθεί από τους δημάρχους, χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Δεν γίνεται συνεδρίαση χωρίς κάποια ερώτηση από τη μειοψηφία για ζητήματα επικαιρότητας.

Τα Δημοτικά Συμβούλια είναι κυρίαρχα όργανα, να πάρουν την ευθύνη και να καταρτίσουν κανονισμό, με βάση το δημοτικό συμφέρον, όπως το εννοούν”.

Εναν χρόνο μετά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εφαρμόζεται χωρίς παρέκκλιση ο “Πρότυπος” Κανονισμός. Η μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει το δικαίωμα της ερώτησης. Οπως είπε και ο υπουργός, “πλειοψηφία είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε”.