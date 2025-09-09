Τα μέτρα δεν μπορούν να αποτρέψουν την καταιγίδα

Το βασικό πρόβλημα της μέσης ελληνικής οικογένειας είναι η ακρίβεια. Οι τιμές σε τρόφιμα, ενοίκια και ενέργεια έχουν γονατίσει τα νοικοκυριά. Η ενέργεια και τα ενοίκια αποτελούν πρόβλημα και για τις μικρές επιχειρήσεις. Η ακρίβεια, δηλαδή η τσέπη, είναι αυτή που καθορίζει την εκλογική συμπεριφορά του πολίτη. Το πολιτικό κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ για την κυβέρνηση, ακριβώς εξαιτίας αυτού του γεγονότος και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ στόχευαν στην αλλαγή αυτού του κλίματος.

Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μια σειρά από μέτρα που αυξάνουν το εισόδημα μέσω φοροαπαλλαγών, κυρίως για μισθωτούς με παιδιά. Η αύξηση που προκύπτει για μισθωτό με δύο παιδιά είναι περίπου 50 ευρώ τον μήνα και θα φανεί από 1/1/2026, ενώ για τους επιχειρηματίες και τους αυτοαπασχολούμενους θα αποτυπωθεί στην εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης το 2027. Για τους αγρότες, το μόνο μέτρο είναι η μείωση και η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κύρια κατοικία σε οικισμούς κάτω από 1.500 κατοίκους. Όσο για τους νέους, οι φοροαπαλλαγές αφορούν ένα μικρό μέρος, καθώς η συντριπτική τους πλειονότητα μέχρι τα 25 έτη δεν έχει εισοδήματα, αφού τα παιδιά σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Χοντρικά, λοιπόν, τα μέτρα προσφέρουν κάποιες ανάσες, κυρίως σε οικογένειες με παιδιά, αλλά δεν αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με το αυξημένο κόστος ζωής. Τα 50 ευρώ τον μήνα για κάποιον με δύο παιδιά είναι κυριολεκτικά σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Το πρόβλημα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες που αυξάνουν τις τιμές και δεν δίνουν μια προοπτική αύξησης του εισοδήματος, που θα μπορούσε να δημιουργήσει αισιοδοξία για το μέλλον. Και εδώ εντοπίζεται το βασικό πρόβλημα της κυβερνητικής πολιτικής. Η μείωση των άμεσων φόρων είναι, άλλωστε, γνωστό ότι δεν προσφέρει πολλά στα μικρά εισοδήματα, τα οποία πλήττονται από τους έμμεσους φόρους, οι οποίοι είναι άδικοι και ισοπεδώνουν το εισόδημα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι προφανές ότι το πολιτικό κλίμα δεν πρόκειται να αλλάξει. Στην καλύτερη περίπτωση, για την κυβέρνηση, μπορεί να υπάρξει ένα προσωρινό φρενάρισμα της πτωτικής πορείας, η οποία όμως είναι βέβαιο ότι θα επιταχυνθεί με την πρώτη αφορμή που θα δοθεί. Τα σύννεφα που έχουν συγκεντρωθεί είναι πλέον πάρα πολλά και τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν δίνουν μια ανάσα, αλλά δεν είναι ικανά να αποτρέψουν την επερχόμενη καταιγίδα.

