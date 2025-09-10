Προκλητική απόφαση για δημάρχους και αυτοδιοίκηση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ εξήγγειλε ότι «οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε., από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή». Σε ελεύθερη μετάφραση, οι δήμαρχοι, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανήκουν στη Ν.Δ., δεν μπορούν να καταπολεμήσουν τη διαφθορά στους δήμους τους και έρχεται ο πρωθυπουργός να τους αφαιρέσει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη και η ηθική! Μιλάμε για απόλυτη υποβάθμιση των δημάρχων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ξεπερνά κάθε όριο.

Το καταπληκτικό είναι ότι όλα αυτά υποστηρίζονται την ώρα που η ευρωπαία εισαγγελέας ψάχνει ακόμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον τρόπο που δίνονταν οι επιδοτήσεις στους αγρότες από το κράτος! Όταν αυτό συμβαίνει στη λειτουργία ενός άμεσα εποπτευόμενου από την κυβέρνηση οργανισμού, μοιάζει με ανέκδοτο να υποστηρίζει κάποιος ότι η αφαίρεση μιας αρμοδιότητας από την αυτοδιοίκηση θα επιφέρει τάξη και θα λύσει τα όποια προβλήματα διαφθοράς υπάρχουν στις πολεοδομίες των δήμων. Να σημειωθεί ότι ιστορικά τα μεγαλύτερα πολεοδομικά εγκλήματα στη χώρα έγιναν όταν οι πολεοδομίες ανήκαν στο κεντρικό σύστημα διακυβέρνησης και αποτελούσαν παραρτήματα κεντρικών κρατικών υπηρεσιών.

Η υποβάθμιση των δημάρχων και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι και σε αυτή την περίπτωση το μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν πιστεύουν και δεν θέλουν την αυτοδιοίκηση. Θεωρούν ότι αρκεί μια μικρή ομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου για να κυβερνά τη χώρα, ελέγχοντας κάθε οικονομική δραστηριότητα. Το λεγόμενο επιτελικό κράτος δεν «καταπίνει» μόνο υπουργεία και υπουργούς, αλλά και δημάρχους, ενοχλητικούς ή υποτακτικούς.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η αφαίρεση των πολεοδομιών αποτελεί τιμωρία για το «αντάρτικο» που σήκωσαν ορισμένοι δήμαρχοι και οδήγησαν στην ακύρωση του οικοδομικού κανονισμού, που είχε προωθήσει η κυβέρνηση. Η νέα κατάσταση στις πολεοδομίες θα οδηγήσει όμως σε νέα αναταραχή σε πολεοδομικά ζητήματα και στην οικοδομική δραστηριότητα της χώρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αγορά ακινήτων και στη στέγη.

Σε πολιτικό επίπεδο, η αντίδραση των δημάρχων, ακόμα και της Ν.Δ., που έχουν αίσθηση του ρόλου τους και διαθέτουν προσωπική πολιτική αξιοπρέπεια, θα αποτελέσει μια νέα εστία έντασης, ενώ οι αντιπολιτευόμενοι βρίσκουν ένα εύκολο πεδίο άσκησης κριτικής. Με δυο λόγια, οι πολίτες και η οικονομία θα πληρώσουν την αναστάτωση στις πολεοδομίες, ενώ η πολιτική όξυνση θα έχει κόστος για την κυβέρνηση. Όλο αυτό το λες και «επίτευγμα»!

