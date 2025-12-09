Αναποτελεσματικό μέτρο που πρέπει να ανακληθεί

Το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής (ΨΔΑ) ελαιοκάρπου από το χωράφι στο ελαιουργείο δεν είναι κάτι καινούργιο και δεν προέκυψε ξαφνικά. Πάνω από έναν χρόνο γίνεται συζήτηση και είναι γνωστό ότι θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Οι τοπικοί παράγοντες και κυρίως οι βουλευτές της Ν.Δ. όλο αυτό το διάστημα δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη ούτε να προωθήσουν νομοθετική διάταξη, που να εξαιρεί ή να βελτιώνει την κατάσταση. Η επισήμανση αυτή είναι αναγκαία, γιατί το ενδιαφέρον κατόπιν εορτής και υπό την πίεση των αντιδράσεων έχει περισσότερο επικοινωνιακό χαρακτήρα και λιγότερο ουσία.

Το ΨΔΑ έχει άμεση συσχέτιση και με το ελαιοκομικό μητρώο, γιατί το πόσο ελαιόκαρπος παράγεται έχει να κάνει και με το πόσα ελαιόδεντρα έχει ο κάθε παραγωγός. Η διαδικασία επικαιροποίησης του ελαιοκομικού μητρώου δεν έχει ολοκληρωθεί -για την ακρίβεια έχει παραταθεί. Τώρα τι νόημα έχει το ΨΔΑ όταν δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή των ελαιόδεντρων, κανένας δεν γνωρίζει. Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία ελαιοκομικού μητρώου τους επόμενους μήνες θα πρέπει να γίνει χωρίς επιβάρυνση και ταλαιπωρία για τους ελαιοπαραγωγούς και χρειάζεται να ληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες τώρα, για να μην έχουμε νέες «πτώσεις από τα σύννεφα» και να στέλνονται επιστολές κατόπιν εορτής.

Η καταγραφή των ελαιόδεντρων, το ΨΔΑ και μια σειρά από άλλα μέτρα έχουν ως στόχο την απόλυτη καταγραφή του παραγόμενου ελαιολάδου, προκειμένου να υπάρχει ταυτοποίηση για το ποιος παράγει, πόσο και πώς το διαθέτει. Η συγκεκριμένη διαδικασία κρίνεται απαραίτητη τόσο για λόγους διασφάλισης της ποιότητας όσο και για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Το πόσο αποτελεσματικά θα είναι αυτά τα μέτρα θα κριθεί στο μέλλον, αλλά είναι σίγουρο ότι στον παρόντα χρόνο το μόνο που προκαλούν είναι δυσαρέσκεια και αντιδράσεις.

Το ΨΔΑ αποτελεί μια τεράστια σαχλαμάρα, που έχει σχεδιαστεί από ανθρώπους που είναι παντελώς άσχετοι με την ελαιοπαραγωγή. Δεν υπάρχει δυνατότητα να ζυγιστεί ο ελαιόκαρπος στο χωράφι. Η ψηφιακή καταγραφή δεν είναι παντού τεχνικά δυνατή, ενώ δεν υπάρχει και προσωπικό με γνώσεις για να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ακόμα όμως και αν ξεπεραστούν τα εμπόδια, η παραγωγή ελαιολάδου δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τον μεταφερόμενο ελαιόκαρπο. Οι αποκλίσεις στις αποδόσεις είναι τόσο μεγάλες, που μόνο μια σχετική προσέγγιση μπορεί να υπάρξει. Τώρα, το ποιος θα ελέγξει και πώς όλη αυτή τη διαδικασία, ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Με δυο λόγια, ακόμα ένα μέτρο αναποτελεσματικό, που δημιουργεί εύλογες διαμαρτυρίες και ταλαιπωρία και το οποίο θα πρέπει άμεσα να ανακληθεί, γιατί κυριολεκτικά δεν προσφέρει απολύτως τίποτα.

panagopg@gmail.com