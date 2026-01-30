Η έλλειψη έγνοιας απαξίωσε τη Μαρίνα

Η Μαρίνα Καλαμάτας αποτελεί ένα τεράστιο αναπτυξιακό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο σήμερα δεν αξιοποιείται. Οι λόγοι για τους οποίους η Μαρίνα έμπλεξε και βρίσκεται στη σημερινή κατάσταση είναι πολλοί. Ο βασικός, όμως, είναι ένας: η έλλειψη ενδιαφέροντος. Η έγνοια, δηλαδή, για το μέλλον της περιουσίας που κλήθηκαν να διαχειριστούν κάποιοι με την ψήφο των πολιτών.

Η έγνοια δεν είναι τυχαίο πως έχει επανέλθει στο κέντρο του δημόσιου διαλόγου το τελευταίο διάστημα. Η έλλειψη έγνοιας οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών, η έλλειψη έγνοιας τύφλωσε το FIR Αθηνών… Η έγνοια είναι αυτή που απουσιάζει σε μια σειρά τομέων του Δημοσίου και της αυτοδιοίκησης.

Αν η Μαρίνα ήταν προσωπικό περιουσιακό στοιχείο του κάθε παράγοντα που διαχειρίστηκε τα τελευταία χρόνια την τύχη της, είμαστε βέβαιοι ότι τα πράγματα θα ήταν σήμερα εντελώς διαφορετικά. Θα είχαν αναζητηθεί λύσεις, θα είχαν κινηθεί γρηγορότερα οι απαραίτητες ενέργειες, θα είχαν χτυπηθεί πόρτες και θα είχαν εκδοθεί ακόμα και νομοθετικές ρυθμίσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δινόταν σκληρή μάχη για την προστασία της περιουσίας τους· δεν θα παρατηρούσαν τον χρόνο να κυλά σε βάρος τους.

Η έλλειψη έγνοιας για τη Μαρίνα αποτυπώνει την έλλειψη ενδιαφέροντος για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Έχουμε πολλές φορές επισημάνει ότι το τουριστικό μέτωπο της Καλαμάτας βρίσκεται εκτός του ενδιαφέροντος των δημοτικών αρχών εδώ και χρόνια. Τα πάντα κινούνται με ρυθμούς παρελθόντος, αφήνοντας ακόμα και εμβληματικές επενδύσεις, όπως η Μαρίνα, να απαξιώνονται και να μειώνεται τόσο η αξία τους όσο και η συμβολή τους στη δημιουργία εισοδήματος για τους πολίτες και την περιοχή.

Δεν γνωρίζουμε πώς μετριέται η επιτυχία μιας δημοτικής αρχής και αν πρέπει να μετράμε κυβόλιθους ή στρακαστρούκες σε καρναβάλια και λοιπές εκδηλώσεις. Αν, όμως, μετρήσουμε έσοδα από υποδομές στον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό, ο λογαριασμός θα είναι συγκλονιστικά ελλειμματικός. Το πρόβλημα, δηλαδή, δεν είναι σημειακό —μια απλή αστοχία στη διαχείριση μιας υποδομής— αλλά συνολικό και αφορά στην ανυπαρξία σχεδίου που να οδηγεί στην αύξηση εισοδήματος για τους κατοίκους της περιοχής.

Να μην ξεχάσουν, πάντως, να εκφράσουν την απορία τους για την επόμενη καταγραφή μείωσης του ΑΕΠ της περιοχής. Άξιοι των επιλογών μας που καθορίζουν τη μοίρα μας!

panagopg@gmail.com