«Μπάλωμα» ή στρατηγική επιλογή για το γήπεδο;

Την προηγούμενη Παρασκευή υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη βελτίωση - αναβάθμιση των υποδομών του Δημοτικού Σταδίου, με προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ. Με τα χρήματα αυτά θα γίνουν τα απαραίτητα έργα, προκειμένου η ΠΑΕ Καλαμάτα να μπορεί να χρησιμοποιεί το Στάδιο σε περίπτωση που η ομάδα αγωνίζεται του χρόνου στη Super League του ποδοσφαίρου.

Όπως έχουμε επισημάνει και άλλη φορά, η διαδικασία για τα έργα ξεκίνησε πάρα πολύ αργά και, ακόμη και αν επιβεβαιωθούν οι υπεραισιόδοξες προβλέψεις του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού για διαγωνισμό σε τέσσερις μήνες και ολοκλήρωση του έργου σε δώδεκα, η ομάδα της Καλαμάτας δεν πρόκειται την επόμενη χρονιά να δίνει αγώνες στο Στάδιο. Στο γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των έργων, ώστε να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο την επόμενη αγωνιστική σεζόν, πρέπει να προστεθούν και δύο ακόμη παράμετροι. Η πρώτη αφορά το σοβαρό ενδεχόμενο να απαιτηθούν πρόσθετα έργα για την επίλυση προβλημάτων στατικής επάρκειας των κερκίδων, για τις οποίες εκπονείται μελέτη. Το ερώτημα είναι τι είδους προβλήματα θα εντοπιστούν και ποιο θα είναι το κόστος αποκατάστασής τους. Η δεύτερη παράμετρος σχετίζεται με τη δέσμευση του Σταδίου για αρκετές ώρες, οι οποίες θα λείψουν από αθλητές και πολίτες που το χρησιμοποιούν.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι πρόκειται για ένα στάδιο που στηρίζει συνολικά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό της πόλης και αυτός ο χαρακτήρας δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, το οποίο είναι κατά βάση θέαμα. Η κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί, επιβάλλει να ληφθούν αποφάσεις, αφού αποσαφηνιστούν πλήρως όλα τα δεδομένα. Να γνωρίζουν όλοι πόσα χρήματα θα απαιτηθούν, πότε μπορεί να είναι έτοιμο το γήπεδο, αν θα χρειαστεί την επόμενη χρονιά και ποιες είναι οι εναλλακτικές. Μήπως, για παράδειγμα, είναι σοφότερο να προχωρήσει η κατασκευή ενός νέου γηπέδου, αντί να επενδύονται χρήματα στο υφιστάμενο Στάδιο, αφαιρώντας ώρες προπόνησης από άλλους αθλητές; Η πραγματική επένδυση σε μια ποδοσφαιρική ομάδα πρέπει να συνοδεύεται από τη δημιουργία γηπέδου, που θα τη στηρίζει οικονομικά και θα της διασφαλίζει την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία.

Μέσα από σύμπραξη ιδιωτών και Δημοσίου υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μπορεί να δώσει σύντομα αποτελέσματα, αξιοποιώντας μοντέλα που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Το ζήτημα, δηλαδή, πρέπει να τεθεί σε άλλη διάσταση και να ξεφύγει από τη λογική των προσωρινών λύσεων και των «μπαλωμάτων».

