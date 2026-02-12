Χοιρινές μπριζόλες φούρνου με πετιμέζι και ξύσμα εσπεριδοειδών

Υλικά για 4 μερίδες
- 4 χοιρινές μπριζόλες από λαιμό
- ¾ φλιτζανιού πετιμέζι
- 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο
- 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
- ξύσμα από 1 πορτοκάλι, 1 γκρέιπφρουτ ή νεράντζι, 2 λεμόνια
- 6 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό
- αλάτι, πιπέρι
- 4 κουταλιές σούπας μουστάρδα
Εκτέλεση:
- Ανακατεύουμε το πετιμέζι, το ελαιόλαδο, το σκόρδο, τα ξύσματα, τον μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Τα στρώνουμε ομοιόμορφα σε ταψί.
- Αλείφουμε τις μπριζόλες με την μουστάρδα και τις τοποθετούμε πάνω από το μίγμα στο ταψί γυρίζοντας τις για να καλυφθούν καλά με το μίγμα.
- Σκεπάζουμε το ταψί με μεμβράνη και το τοποθετούμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 5 ώρες (μπορεί να το αφήσουμε όλο το βράδι) .
- Τοποθετούμε τις μπριζόλες χωρίς να φύγει η μαρινάδα σε μεγάλο ταψί στρωμένο με λαδόκολλα.
- Ψήνουμε τις μπριζόλες σε προθερμασμένο φούρνο στους 180◦ για περίπου 30-35 λεπτά μέχρι να ψηθούν εσωτερικά και να πάρουν χρώμα. Τις σερβίρουμε και τις πασπαλίζουμε με λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό.