Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026 11:11

Χοιρινές μπριζόλες φούρνου με πετιμέζι και ξύσμα εσπεριδοειδών

Χοιρινές μπριζόλες φούρνου με πετιμέζι και ξύσμα εσπεριδοειδών

Συνταγή αφιερωμένη στην Μεσσηνία με τα πολλά  εσπεριδοειδή φρούτα.

Της Γεωργίας Κοφινά

 

Υλικά για 4 μερίδες

  • 4 χοιρινές μπριζόλες από λαιμό
  • ¾ φλιτζανιού πετιμέζι
  • 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο
  • 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
  • ξύσμα από 1 πορτοκάλι, 1 γκρέιπφρουτ ή νεράντζι, 2 λεμόνια
  • 6 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό
  • αλάτι, πιπέρι
  • 4 κουταλιές σούπας μουστάρδα

Εκτέλεση:

  1. Ανακατεύουμε το πετιμέζι, το ελαιόλαδο, το σκόρδο, τα ξύσματα, τον μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Τα στρώνουμε ομοιόμορφα σε ταψί.
  2. Αλείφουμε τις μπριζόλες με την μουστάρδα και τις τοποθετούμε πάνω από το μίγμα στο ταψί γυρίζοντας τις για να καλυφθούν καλά με το μίγμα.
  3. Σκεπάζουμε το ταψί με μεμβράνη και το τοποθετούμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 5 ώρες (μπορεί να το αφήσουμε όλο το βράδι) .
  4. Τοποθετούμε τις μπριζόλες χωρίς να φύγει η μαρινάδα σε μεγάλο ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. 
  5. Ψήνουμε τις μπριζόλες σε προθερμασμένο φούρνο στους 180◦ για περίπου 30-35 λεπτά μέχρι να ψηθούν εσωτερικά και να πάρουν χρώμα. Τις σερβίρουμε και τις πασπαλίζουμε με λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό.

 

Κατηγορία Γεύσεις
