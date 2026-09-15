Στήριξη της παραμονής των νέων στην Καλαμάτα

Στην Καλαμάτα αυτή την περίοδο υπάρχει οικοδομική έκρηξη. Κτίζονται δεκάδες οικοδομές στα υπάρχοντα οικόπεδα του σχεδίου πόλης. Η αύξηση αυτή της οικοδομής έχει να κάνει με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και με τις αυξημένες ανάγκες στέγασης, μιας και στην πόλη συγκεντρώνεται σταδιακά ο πληθυσμός όλης της Μεσσηνίας και της νότιας Πελοποννήσου. Η έκρηξη έρχεται τέλος μετά από τη στασιμότητα που υπήρξε τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Η Καλαμάτα μεγαλώνει συγκεντρώνοντας μόνιμους κατοίκους, γιατί προσφέρει ανθρώπινες συνθήκες σε αστικό περιβάλλον. Αυτό είναι το ένα σημαντικό γεγονός που έχει να κάνει και με την απασχόληση στην περιοχή, η οποία συνδέεται με τις υπηρεσίες στον τουρισμό και τη στήριξή τους, και βέβαια στην παραδοσιακή αγροτική ενασχόληση. Οι αγροτικές εργασίες δεν απαιτούν πλέον τη διαμονή στο χωριό, ενώ ειδικά η ελαιοκαλλιέργεια έχει περιοδικότητα που επιτρέπει τη διαμονή σε απόσταση αναπνοής. Με τα οδικά δίκτυα να ενώνουν τις περιοχές και να μετατρέπουν όλη τη νότια Πελοπόννησο σε μια γειτονιά, είναι απόλυτα λογικό να δημιουργηθεί ένα ισχυρό αστικό κέντρο που θα στεγάσει τις φιλοδοξίες και τα όνειρα των νέων ανθρώπων για καλύτερη ζωή. Η Καλαμάτα επιλέγεται επίσης από συνταξιούχους, απόδημους αλλά και αλλοδαπούς, γιατί παρέχει ποιότητα ζωής αλλά και τις απαραίτητες υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, η Καλαμάτα μπαίνει στον τουριστικό χάρτη, κάτι που θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της αναμενόμενης αύξησης της κίνησης στο αεροδρόμιο. Αποτελεί σταθμό αλλά και προορισμό. Επιλογή για ξένους αλλά και για Έλληνες για μικρές αποδράσεις όλο το χρόνο. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν μια νέα πραγματικότητα, η οποία δεν χρειάζεται να ξορκίζεται ούτε και να φοβίζει. Η πόλη θα πρέπει να θωρακιστεί με υποδομές που θα αντέχουν στις νέες απαιτήσεις μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών και βέβαια να προσφέρει γη που θα καλύπτει την αυξημένη ζήτηση, έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία.

Η ολοκλήρωση των επεκτάσεων του σχεδίου πόλης σε Ανατολική Παραλία, Κηπούπολη, Βέργα, Ασπρόχωμα και Μικρή Μαντίνεια που έχουν ξεκινήσει θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. Η Δυτική παραλία θα πρέπει επίσης να μπει στο σχεδιασμό της επέκτασης της πόλης και της τουριστικής της ανάπτυξη.

Η Καλαμάτα έχει μπει σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά, η οποία προφανώς και θα πρέπει να ενισχυθεί και να υποβοηθηθεί με τις αναγκαίες προσαρμογές. Το μόνο που δεν μπορεί να συζητηθεί σοβαρά είναι να φρενάρει αυτή η εξέλιξη, γιατί αυτό στρέφεται σε βάρος των νέων ανθρώπων και της δυνατότητάς τους να εργαστούν και να προοδεύσουν στον τόπο τους. Γιατί αν δεν στηριχτεί η απασχόληση και η παραμονή των νέων στην περιοχή, τότε δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα γιατί πολύ απλά θα λυθούν όλα τα προβλήματα, όπως συμβαίνει σε όλα τα νεκροταφεία.

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