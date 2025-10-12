Από τους μπλε κάδους στα «σπιτάκια ανακύκλωσης»

Η εικόνα πολιτών που ψάχνουν στους μπλε κάδους για ανακυκλώσιμα είδη, προκειμένου να τα τοποθετήσουν στα «σπιτάκια ανακύκλωσης» και να λάβουν το αντίτιμο (0,03€ για κάθε μία επιστρεφόμενη συσκευασία) αναδεικνύει δύο όψεις της ίδιας πραγματικότητας: Από τη μία, την οικονομική δυσκολία, που οδηγεί αρκετούς σε μια τέτοια πρακτική και από την άλλη, την ανάγκη ενίσχυσης της κουλτούρας ανακύκλωσης με κίνητρα που αποδίδουν χειροπιαστό όφελος.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: Θα μπορέσει το ανταποδοτικό κίνητρο να λειτουργήσει ως μοχλός ουσιαστικής περιβαλλοντικής συνείδησης ή θα περιοριστεί σε μια απλή πράξη οικονομικής ανάγκης;

Πάντως εν μέσω της γενικότερης ακρίβειας αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν καθιερώσει τη συγκεκριμένη τακτική σταματώντας με τα Ι.Χ. τους έξω από μπλε κάδους, για να πάρουν ό,τι τους χρειάζεται.