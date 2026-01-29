eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Η αποκατάσταση έχει μείνει στη μέση

Αποκαταστάηκε από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας η ζημιά με το νερό που έτρεχε στο πεζοδρόμιο της οδού Αριστοδήμου, μεταξύ Καίσαρη και Πολυχάρους.

Ομως, εδώ και μέρες η παρέμβαση της αποκατάστασης έχει μείνει στη μέση.

Οπως επιβεβαιώνει η φωτογραφία, η εικόνα δεν είναι κολακευτική και η αποκατάσταση πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση.

