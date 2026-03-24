Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026 19:10

Περισσότερα προβλήματα απ’ όσα λύνει

Γράφτηκε από τον

Premium Strom

Με την άνθηση της οικοδομικής δραστηριότητας σε δρόμους πλησίον της Ναυαρίνου, στο προσκήνιο επανέρχεται ένα ζήτημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τα αποστραγγιστικά έργα θεμελίωσης.

Αν και πρόκειται για κρίσιμη τεχνική παρέμβαση, η ελλιπής ή πρόχειρη διαχείριση των υδάτων φαίνεται να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ’ όσα λύνει. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα νερά δεν διοχετεύονται στα προβλεπόμενα φρεάτια, αλλά καταλήγουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα, προκαλώντας τοπικές πλημμύρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οδός Λεωνίδου, όπου -σύμφωνα με αναγνώστη- τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας εργασιών σε γειτονικό δρόμο, έχουν σχηματιστεί λιμνάζοντα νερά, μετατρέποντας τμήματα του δρόμου σε μικρές λίμνες. Το φαινόμενο αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο και καλύτερο συντονισμό των έργων, ώστε η ανάπτυξη να μη συνοδεύεται από καθημερινές δυσκολίες για τους κατοίκους.
T.Αν.

 

