eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 11 Απριλίου 2026 17:41

Γράφτηκε από τον

Μεγάλοι κορμοί δέντρων στον Νέδοντα

Premium Strom

 

Μεγάλους κορμούς δέντρων από την περιοχή του Ταϋγέτου έχει κατεβάσει ο Νέδοντας, από τις συνεχείς κι έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα.

Το ευτύχημα είναι ότι δεν προκάλεσαν κάποιο πλημμυρικό πρόβλημα. Ομως, το επόμενο διάστημα, όταν το επιτρέψει ο καιρός και το νερό του χειμάρρου, ο Δήμος Καλαμάτας οφείλει να απομακρύνει τους κορμούς.

Γ.Σ.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις