Επικίνδυνη διάβαση

Μισή κι επικίνδυνη είναι η διάβαση για τα ΑμεΑ στους Ταξιάρχες, στο κέντρο της Καλαμάτας, στην “έξυπνη” διάβαση των πεζών.

Πρόσβαση στην πλατεία της εκκλησίας δεν υπάρχει και τα ΑμεΑ πρέπει να κινηθούν για 10 - 15 περίπου μέτρα στο οδόστρωμα της Βασ. Γεωργίου, όπου υπάρχει μεγάλη κίνηση αυτοκινήτων, για να φτάσουν στην πλατεία.

Γ.Σ.