Χρειάζεται συνολικός έλεγχος

Εκτός θέσης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες μία από τις βρύσες πόσιμου νερού στην οδό Ναυαρίνου, στο ύψος της Γ. Καρέλια, ενώ μία ακόμη κατά μήκος της παραλιακής, στο ύψος της Βουλγαροκτόνου, παραμένει χαλασμένη εδώ και αρκετό καιρό.