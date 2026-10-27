eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026 18:05

Χρειάζεται συνολικός έλεγχος

Γράφτηκε από τον

Χρειάζεται συνολικός έλεγχος

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Εκτός θέσης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες μία από τις βρύσες πόσιμου νερού στην οδό Ναυαρίνου, στο ύψος της Γ. Καρέλια, ενώ μία ακόμη κατά μήκος της παραλιακής, στο ύψος της Βουλγαροκτόνου, παραμένει χαλασμένη εδώ και αρκετό καιρό.

Καλό θα ήταν να υπάρξει άμεση μέριμνα για την αποκατάστασή τους, αλλά και ένας συνολικός έλεγχος της κατάστασης των δημόσιων βρυσών στην περιοχή.
Τ.Αν.

 

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