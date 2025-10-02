Μεσσηνία: Προαστιακός τώρα, ή οριστικό «λουκέτο»

Από τη μία, ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου χτυπάει το καμπανάκι για την ανάγκη λειτουργίας ενός σύγχρονου προαστιακού τρένου στον άξονα Μεσσήνη - Καλαμάτα - Μελιγαλάς - Διαβολίτσι. Αυτό το δίκτυο των 33 χιλιομέτρων δεν είναι πολυτέλεια, είναι η ελάχιστη υποδομή που θα μετατρέψει το διεθνές αεροδρόμιο, το Πανεπιστήμιο και τις βιομηχανικές ζώνες σε «γειτονιές» της Καλαμάτας, δίνοντας ζωή σε όλη την ενδοχώρα. Αυτό θα ανακουφίσει δραστικά το οδικό δίκτυο της Καλαμάτας από την καθημερινή κυκλοφοριακή συμφόρηση και θα μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μετακίνησης. Η επένδυση αυτή δεν είναι δαπάνη, είναι κεφάλαιο για την ποιότητα ζωής και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Το όνειρο του προαστιακού μπορεί να γίνει άμεσα πραγματικότητα. Δεν απαιτεί δεκαετίες κρατικής αδράνειας. Η λύση βρίσκεται στην άμεση ενεργοποίηση από ιδιώτη φορέα, με ελάχιστο κόστος και ταχύτατες διαδικασίες. Ο ιδιώτης μπορεί να αναλάβει τη γραμμή και να εξασφαλίσει αυτό που επιβάλλεται: πυκνά δρομολόγια, από το πρωί μέχρι τη νύχτα, για να εξυπηρετούνται πραγματικά οι ανάγκες εργαζομένων και φοιτητών. Για να γίνει το τρένο ελκυστικό, όμως, χρειάζεται κάτι απλό και κρίσιμο: σύνδεση των σταθμών με βαν. Ο σιδηρόδρομος δεν μπορεί να λειτουργεί αποκομμένος. Τα mini-van πρέπει να φέρνουν και να παίρνουν τους κατοίκους από τους οικισμούς στους σταθμούς, εξασφαλίζοντας την εύκολη κάλυψη στο «τελευταίο μίλι» και αυξάνοντας δραματικά την επιβατική κίνηση.

Και εδώ έρχεται ο σιδηροδρομικός εφιάλτης. Την ώρα που διεκδικούμε ζωή για τη γραμμή, υπάρχουν φωνές που ωθούν στη μετατροπή της κεντρικής γραμμής Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα σε... ποδηλατόδρομο. Η πρόταση για ποδηλατόδρομο είναι μια ρηχή ιδέα που μπορεί να φαίνεται «πράσινη» αλλά στην ουσία είναι μακροπρόθεσμη απομόνωση. Μετατρέπει μια ζωτική μεταφορική αρτηρία σε ένα γραφικό μονοπάτι, στερώντας από τη Μεσσηνία την σύνδεση με το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Μια τέτοια κίνηση θα είναι ιστορικό σφάλμα με ανυπολόγιστες συνέπειες. Όποιος τολμήσει να υπογράψει αυτή την «πράξη αποανάπτυξης» θα είναι υπόλογος απέναντι στην ιστορία και στους πολίτες της Μεσσηνίας.

Η απειλή είναι εδώ: Ή προαστιακός τώρα, ή οριστικό «λουκέτο»!

