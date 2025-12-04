Κάμερες ασφαλείας στη Μεσσηνία: Όταν το αυτονόητο ωριμάζει σε 8 χρόνια

«Ειδικά στη Μεσσηνία -γιατί για το Μενίδι δεν έχω άποψη- η τσιγγάνικη παραβατικότητα μπορεί να μειωθεί δραστικά αν, παράλληλα με την αυστηρή τήρηση των νόμων, τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας σε στρατηγικά σημεία του νομού. Δυστυχώς όμως, αντί να συζητούμε πού θα τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας, ο καθένας όχι μόνο ζητάει έναν αστυνομικό έξω από το σπίτι του, αλλά νομίζει ότι θα διαφυλάξει και τα προσωπικά του δεδομένα από την εξουσία, αν οι κλέφτες μπορούν να μπαίνουν σε πόλεις και χωριά χωρίς να βιντεοσκοπούνται».

Τον Οκτώβριο του 2017, σε νέο άρθρο επεσήμανα: «Σε κάθε περίπτωση, η πλήρης αστυνόμευση όλων των οικισμών της Μεσσηνίας είναι απλώς ανέφικτη -και όποιος πολιτικός την υπόσχεται απλώς ψαρεύει ψήφους αφελών πολιτών. Αντιθέτως, οι τοπικές αρχές μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά το έργο της Αστυνομίας τοποθετώντας κάμερες ασφαλείας στο οδικό δίκτυο και στις εισόδους των οικισμών. Μόνο έτσι θα εμποδίσουν τους παράνομους να τινάζουν ανενόχλητοι τα ΑΤΜ δίπλα στα αστυνομικά τμήματα ή να ληστεύουν με περισσή ευκολία τους αβοήθητους γέροντες στα χωριά. Τολμούν οι δήμαρχοι να βάλουν κάμερες ασφαλείας ή θα συνεχίσουν απλώς να εκφράζουν τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, όπως τον… παλιό καλό καιρό του ανέξοδου λαϊκισμού;».

Χρειάστηκε να γράψουμε κι άλλα άρθρα και να περάσουν 8 ολόκληρα χρόνια, για να τοποθετηθούν οι πρώτες 359 κάμερες ασφαλείας στη Μεσσηνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μεσσηνία είναι ο πρώτος νομός της Ελλάδας, όπου όλοι οι δήμοι του θα είναι καλυμμένοι με κάμερες στους δημόσιους χώρους. Δεν γνωρίζουμε αν η στήλη συνέβαλε έστω και ελάχιστα στον εκσυγχρονισμό της αστυνόμευσης με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, όπως γίνεται παντού σε Δύση και Ανατολή. Είμαστε υπερήφανοι που διεκδικήσαμε το… αυτονόητο σε μια εποχή που όλοι ζητούσαν επιστροφή στο παρελθόν. Και φυσικά, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο κόντρα στον νεποτισμό, την παρεοκρατία και το κράτος-λάφυρο, που απειλούν την κοινωνική ειρήνη επειδή θέτουν τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη.

