«Ρομπότ-σκύλοι» θα συνδράμουν τη μεξικανική αστυνομία στο Μουντιάλ του 2026

Τετράποδα ρομπότ, γνωστά ως «ρομπότ-σκύλοι», θα αξιοποιηθούν από τις αστυνομικές αρχές του Μεξικού για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Τα ρομποτικά συστήματα παρουσιάστηκαν στην πόλη Guadalupe, κοντά στο Μοντερέι, όπου βρίσκεται το στάδιο BBVA, μία από τις έδρες του Μουντιάλ 2026. Πρόκειται για τετραποδικές συσκευές που έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιχειρούν πρώτες σε δυνητικά επικίνδυνους χώρους, καταγράφοντας εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο και μεταδίδοντάς τα στις δυνάμεις ασφαλείας πριν από οποιαδήποτε ανθρώπινη επέμβαση.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο δήμος, ένας από τους «ρομπότ-σκύλους» κινείται μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, ανεβαίνει σκάλες και προηγείται αστυνομικών που τον ακολουθούν σε απόσταση, παρακολουθώντας ζωντανά τις εικόνες. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, το ρομπότ εντοπίζει ένοπλο άνδρα και, μέσω μεγαφώνου, του ζητά να αφήσει το όπλο του.

«Σκοπός είναι να πραγματοποιείται μια πρώτη παρέμβαση από τα ρομπότ, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τους αστυνομικούς», δήλωσε ο δήμαρχος της Guadalupe, Hector Garcia Garcia. Όπως εξήγησε, τα ρομπότ θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε περιστατικά όπως συμπλοκές, επεισόδια ή περιπτώσεις μέθης, πριν επέμβει η ανθρώπινη δύναμη.

Συνολικά, ο δήμος απέκτησε τέσσερις «ρομπότ-σκύλους», με κόστος περίπου 2,5 εκατομμύρια πέσος (περίπου 145.000 δολάρια). Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, με το στάδιο BBVA –που κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα φέρει την ονομασία Estadio Monterrey– να φιλοξενεί τέσσερις αγώνες.

