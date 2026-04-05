Σε τεχνητό κώμα ο 80χρονος προπονητής Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου βρίσκεται σε τεχνητό κώμα έπειτα από την επιδείνωση της κατάστασής του και ο γιος του Ραζβάν θα αναχωρήσει αμέσως μετά το αποψινό ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τη Ρουμανία.

Όπως είναι λογικό ο γιος του, Ραζβάν, θέλει να βρεθεί στο πλευρό του και σύμφωνα με το golazo.ro, ο προπονητής του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει για Βουκουρέστι με ιδιωτική πτήση αμέσως μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Η Ομοσπονδία της Ρουμανίας έστειλε το δικό της μήνυμα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου:

“Υπάρχουν μερικές φορές στιγμές στο ποδόσφαιρο που το σκορ στον πίνακα δεν έχει πια σημασία, και η μόνη νίκη για την οποία αγωνιζόμαστε είναι αυτή της ζωής. Σήμερα είναι μια από αυτές τις στιγμές, και οι σκέψεις μας, όλων μας, στρέφονται προς τον άνθρωπο που διαμόρφωσε πεπρωμένα, δημιούργησε γενιές και έβαλε τη Ρουμανία στον μεγάλο χάρτη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου”.

Πηγή: news247.gr