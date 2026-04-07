Τρίτη, 07 Απριλίου 2026 08:00

ΟΗΕ: Σήμερα η ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας επί του αναθεωρημένου σχεδίου του Μπαχρέιν για αμυντικά μέτρα στα Στενά του Χορμούζ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προγραμμάτισε για την Τρίτη 7 Απριλίου 2026 την ψήφιση επί του σχεδίου Απόφασης που έχει υποβάλει το Μπαχρέιν με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσα και γύρω από το Στενό του Χορμούζ, με το οποίο ζητούσε την έγκριση λήψης αναγκαίων αμυντικών μέτρων.

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί καθώς η Κίνα, η Ρωσία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν εκφράσει σημαντικές ενστάσεις, με αποτέλεσμα να τροποποιηθεί αρκετές φορές ώστε να πλησιάσει αποδεκτή φρασεολογία από όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

ΔΙΕΘΝΗ
