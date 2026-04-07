Πυροβολισμοί μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη - 3 νεκροί και 2 τραυματίες

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων. Η αστυνομία ανταπέδωσε τα πυρά, εξουδετερώνοντας τον δράστη. Πολυάριθμες αστυνομικές μονάδες έχουν αποσταλεί στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 άτομα είναι νεκρά και 2 αστυνομικοί τραυματίες, ενώ η αστυνομία έχει επίσης αποκλείσει την κυκλοφορία.
Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από δύο διαφορετικά άτομα.
