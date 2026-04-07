Πυροβολισμοί μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη - 3 νεκροί και 2 τραυματίες

Απόπειρα ένοπλης επίθεσης σημειώθηκε κοντά στο Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων. Η αστυνομία ανταπέδωσε τα πυρά, εξουδετερώνοντας τον δράστη. Πολυάριθμες αστυνομικές μονάδες έχουν αποσταλεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 άτομα είναι νεκρά και 2 αστυνομικοί τραυματίες, ενώ η αστυνομία έχει επίσης αποκλείσει την κυκλοφορία.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από δύο διαφορετικά άτομα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ