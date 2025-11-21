Ενωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Καλαμάτας: “Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι”!

“Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι!!! Θέλουμε ασφαλή και σύγχρονα σχολεία για τα παιδιά μας”, σχολιάζει το Δ.Σ. της Ενωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Καλαμάτας, για τη γεμάτη εντάσεις συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο , το βράδυ της Τετάρτης.

Εξηγεί ότι “γονείς και εκπαιδευτικοί για 2η φορά μέσα σε 2 μήνες αναγκαστήκαμε να παρευρεθούμε ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο και γιατί τα προβλήματα παραμένουν οξυμένα, αλλά και γιατί μετά από ενέργειές μας και τα πρώτα δυσάρεστα πορίσματα της Πυροσβεστικής μπήκε ειδικό θέμα συζήτησης σχετικά με την αντιπυρική και αντισεισμική προστασία των σχολείων”.

Παρατηρεί πως “η συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών ήταν μεγάλη και υποδειγματική, παρά την πολύωρη αναμονή και τις τραγικές, πλέον γνωστές εικόνες στις οποίες γίναμε μάρτυρες όλοι. Θεωρούμε ότι αυτή η οξυμένη ένταση -κενή περιεχομένου και επιπέδου- έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο το θέμα και αποπροσανατόλισε τη συζήτηση από τα σημαντικά: την κατάσταση των σχολικών κτηρίων της πόλης. Σύσσωμοι γονείς και εκπαιδευτικοί με το σύνθημά μας «Δώστε λεφτά για την παιδεία», καταφέραμε να καλύψουμε τις απαράδεκτες εκφράσεις, να αναδείξουμε το κύριο θέμα και να πάρει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πίσω το «λύεται η συνεδρίασις»”.

Οσον αφορά τα σημαντικά, το Δ.Σ. της Ενωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Καλαμάτας σημειώνει: “Όσο κι αν επιχείρησε η δημοτική αρχή να ωραιοποιήσει την κατάσταση, ακόμα και να βγάλει ψεύτες τους εκπαιδευτικούς για τις ελλείψεις, στην ουσία παραδέχτηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Ανέφερε ως νίκη ότι υπάρχουν μελέτες πυροπροστασίας και δεν στάθηκε ούτε καν αυτοκριτικά για το ότι, ενώ υπάρχουν μελέτες, δεν συντηρούνται τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας. Αμφισβήτησε ακόμα και το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, π.χ. για το 15ο Νηπιαγωγείο για το οποίο δεν υφίσταται μελέτη. Ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα υπογραφεί σύμβαση για κάλυψη ενός μέρους της ενεργητικής πυροπροστασίας ύψους 270.000 ευρώ. Ενώ θα συναντηθεί πάλι με το υπουργείο για επιπλέον χρηματοδότηση για την ενεργητική και παθητική πυροπροστασία. Να σημειωθεί ότι ακόμα και αυτό το ελάχιστο που ανακοινώθηκε (το απαιτούμενο ποσό σύμφωνα με τις μελέτες είναι πάνω από 2 εκ. ευρώ), δεν θα γινόταν, εάν δεν υπήρχε η σταθερή πίεσή μας και οι ενέργειές μας το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται ότι δημιούργησαν μια κινητικότητα στον Δήμο και αναμένουμε και περαιτέρω αποτελέσματα στο κομμάτι της πυροπροστασίας”.

Για την αντισεισμική θωράκιση αναφέρει πως “γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι έχει ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος (δηλαδή οπτικός) έλεγχος των κτηρίων. Χτες, μας ανακοινώθηκε ότι οι υπεύθυνες υπηρεσίες του υπουργείου έκριναν ότι 12! σχολικά κτήρια χρήζουν δευτεροβάθμιου βαθύτερου ελέγχου και από τα 12 έχουν ελεγχθεί τα 7. Στην ουσία, τα κτήρια του ΕΠΑΛ και το Γυμνάσιο Παραλίας. Θέλουμε άμεσα να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για όσα κτήρια κριθεί αναγκαίο”.

Τέλος, παρατηρεί πως “είναι τρομερό ότι τόσο ο αντιδήμαρχος Παιδείας όσο και ο ίδιος ο δήμαρχος μάς κατηγόρησαν ότι εξαιτίας μας πήρε πρόστιμο ο Δήμος 22.800 ευρώ, γιατί στο 11ο Δημοτικό όχι μόνο δεν συντηρούνται, αλλά ούτε καν τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας! Αντί να σκύψουν το κεφάλι για την ομολογία του προβλήματος, αντί να ζητήσουν συγγνώμη που τα παιδιά στο 11ο Δημοτικό, εξαιτίας τους, κινδυνεύουν καθημερινά, πηγαίνοντας σε ένα σχολείο που σύμφωνα με τους αρμόδιους δεν τηρεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, μας κούνησαν και το δάχτυλο, επειδή κάναμε το αυτονόητο καθήκον μας ως γονείς: να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι!!!

Ως γονείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τα αυτονόητα. Δεν μας ικανοποιεί το ελάχιστο που καταφέραμε μέχρι τώρα, δηλαδή κάποια λίγα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας που ανακοινώθηκαν εχθές!”.