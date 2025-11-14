Δημοτική Επιτροπή: Αιχμές για τις συνθήκες φιλοξενίας των μεταναστών - “Απών” το Υπουργείο από την οικονομική συνεισφορά

Με αιχμές για τον χώρο φύλαξης των μεταναστών αλλά και την απουσία του αρμόδιου υπουργείου ώστε να βοηθήσει οικονομικά εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας η εισήγηση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τις δαπάνες για τη διαχείριση του περιστατικού αποβίβασης 63 μεταναστών στο λιμάνι της πόλης την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου .

Οι μετανάστες διασώθηκαν από παραπλέοντα πλοία, καθώς το σκάφος τους έπλεε ακυβέρνητο 140 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Καλαμάτας. Οι ίδιοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, όπου και ξεκίνησε η διαδικασία ταυτοποίησης. Για τη διαχείριση της κατάστασης εγκρίθηκαν δαπάνες συνολικού ύψους 1.830 ευρώ, που αφορούν: 900 ευρώ για τη μεταφορά 59 μεταναστών στο Κέντρο Υποδοχής Μαλακάσας, και 930 ευρώ για την ενοικίαση και καθαρισμό πέντε φορητών χημικών τουαλετών.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ενημέρωσε το σώμα πως γίνεται δέκτης συγχαρητηρίων κάθε φορά που πηγαίνει σε συνέδρια, για τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο Δήμος αυτές τις καταστάσεις.

Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη σημείωσε πως όντως γίνεται μια καλή προσπάθεια, ωστόσο χαρακτήρισε τον χώρο που φιλοξενούνται απαράδεκτο. Η ίδια υπενθύμισε την πρόταση της παράταξής της να βρεθεί ένας πιο κατάλληλος χώρος, και αν δεν καταστεί αυτό δυνατό, τουλάχιστον να διαμορφωθεί ο τωρινός. Η κα Καντζιλιέρη έθεσε παράλληλα το ερώτημα αν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συνδράμει οικονομικά στους Δήμους για το σκοπό αυτό, ενημερώνοντας ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πως παρότι ο Δήμος Καλαμάτας ζητάει τις δαπάνες που προκύπτουν, δεν έχουν έρθει ποτέ.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης παρατήρησε πως για τέτοια ευαίσθητα θέματα δεν χρειάζονται οι αρμόδιοι φορείς να αλληλοσυγχαίρονται, επειδή παρέχεται από το Δήμο μια ελάχιστη ανθρωπιστική βοήθεια σε άτομα που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. “Νομίζω πως είναι υποχρέωση μας, έστω και αν δεν μας δίνει το κράτος τα λεφτά” πρόσθεσε. Ο Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε λέγοντας πως το να αναγνωρίζουν άλλοι Δήμοι ότι της Καλαμάτας λειτουργεί ορθά, είναι αν μη τι άλλο σημαντικό, ενώ ο αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας τόνισε πως η αρμόδια υπηρεσία κάνει ότι μπορεί για το θέμα, και μάλιστα με το παραπάνω.