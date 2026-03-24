Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026 13:00

Η εξήγηση Βασιλόπουλου για τη χαμηλή επίδοση του Δήμου Καλαμάτας: “Από λάθος δεν είχαν κατατεθεί όλα τα στοιχεία”

Γράφτηκε από τον

Θέση για τις χαμηλές επιδόσεις του Δήμου Καλαμάτας στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης έλαβε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά τη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής, δίνοντας τη δική του εξήγηση για τα αποτελέσματα.

Όπως σημείωσε αρχικά, οι ουσιαστικές αξιολογήσεις των δήμων πραγματοποιούνται από τους πολίτες. Μάλιστα, υπενθύμισε ότι σε αντίστοιχη διαδικασία αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πολιτών πριν από έξι μήνες, ο Δήμος Καλαμάτας είχε καταταγεί στην 5η θέση πανελλαδικά. Αναφερόμενος ειδικότερα στα στοιχεία του Κόμβου Παρακολούθησης, ο δήμαρχος έκανε λόγο για μια διαφορετική διαδικασία, εξηγώντας ότι είχαν ανοίξει δέκα πλατφόρμες, στις οποίες έπρεπε να εισέλθουν οι υπηρεσίες του Δήμου και να καταθέσουν τα απαιτούμενα στοιχεία. «Δυστυχώς, από λάθος συντονισμό δεν κατέθεσαν στοιχεία, παρά μόνο η υπηρεσία οικονομικών, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα να παραμείνουν κενά», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας την ευθύνη σε αστοχία στον συντονισμό από τον αρμόδιο που είχε αναλάβει τη διαδικασία. Ο κ. Βασιλόπουλος επανέλαβε την άποψή του ότι η αξιολόγηση των δήμων πρέπει να βασίζεται πρωτίστως στην κρίση των πολιτών και όχι σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης.

 

Τ.Αν.

Κατηγορία Δήμοι
