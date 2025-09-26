Θετική εξέλιξη για το Νέα Κορώνη - Χωματερό

Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Μεσσήνης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Πύλου - Νέστορος για τη βελτίωση του πολύπαθου δρόμου Νέα Κορώνη - Χωματερό, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, στο Δημοτικό Συμβούλιο, το απόγευμα της Τετάρτης. Μίλησε για ολοκληρωμένη παρέμβαση, για “πολύ σημαντικό έργο που το κυνηγούσαμε χρόνια”.

Για τη σημασία του έργου σε ρεπορτάζ μας στις 17 - 18 Φεβρουαρίου 2024, σημειώναμε: “Είναι από τους πιο σημαντικούς δρόμους της Μεσσηνίας, αν και δεν συγκαταλέγεται στους γνωστούς εθνικούς κι επαρχιακούς του νομού και βρίσκεται σε τραγική κατάσταση εδώ και χρόνια. Σε κάποιο τμήμα του πριν από χρόνια έπεσε καινούργια άσφαλτος, όμως οι λακκούβες που σχηματίζονται κάθε χρόνο και τον καθιστούν επικίνδυνο, αντιμετωπίζονται με “μπαλώματα” και το πρόβλημα επιδεινώνεται. Ο λόγος για το οδικό τμήμα Νέα Κορώνη - Χωματερό, που συνδέει τον δρόμο Ριζόμυλου - Κορώνης με τη Φοινικούντα και την περιοχή της Μεθώνης. Για το λόγο αυτό, επειδή συντομεύει τη συγκεκριμένη απόσταση, έχει μεγάλη κίνηση από ντόπιους, κατοίκους της Μεσσηνίας κι επισκέπτες, Έλληνες και ξένους. Οι δήμαρχοι Μεσσήνης και Πύλου - Νέστορος ανέλαβαν πρωτοβουλία και όπως μας ενημέρωσαν, συντάχθηκε, επιτέλους, ολοκληρωμένη μελέτη που προβλέπει και τη διευθέτηση των ομβρίων και αναζητείται χρηματοδότηση για την υλοποίηση για τη βελτίωση και την προστασία του δρόμου Νέα Κορώνη - Χωματερό. Η χρηματοδότηση και η υλοποίηση του έργου δεν μπορεί να περιμένει”.

Στις δηλώσεις τους οι δήμαρχοι Γιώργος Αθανασόπουλος (Μεσσήνης) και Παναγιώτης Καρβέλας (Πύλου – Νέστορος) είχαν συμφωνήσει πως “είναι διαδημοτικός, πολύ σημαντικός δρόμος. Όσοι τον ξέρουν, αυτόν χρησιμοποιούν και οι επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι. Είναι ο πιο σύντομος κι εξυπηρετικός δρόμος. Οι οδηγοί κερδίζουν 7 με 8 χιλιόμετρα”.

Για όλους αυτούς τους λόγους χαιρετίζουμε τη θετική εξέλιξη. Και περιμένουμε η βελτίωση του δρόμου Νέα Κορώνη - Χωματερό να δρομολογηθεί και να γίνει, επιτέλους, πραγματικότητα, χωρίς άλλη καθυστέρηση. Η ΝΑ Πυλία και ευρύτερα η Μεσσηνία έχει ανάγκη από τέτοια έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.