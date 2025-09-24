Εμμισθες θέσεις στην εξουσία και ακύρωση της αντιπολίτευσης

Έντεκα αντιδημάρχους έχει ο Δήμος Καλαμάτας, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Και απ’ αυτούς οι 8 είναι έμμισθοι. Έμμισθες είναι και οι θέσεις των προέδρων στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του δήμου (ΔΕΥΑΚ, «Διοκλής», «Φάρις», Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο κ.λπ.).

Χθες στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας επιβεβαιώθηκε ότι ο πρόεδρος θα συνεχίσει να παίρνει το 50% της αντιμισθίας του δημάρχου και ο αντιπρόεδρος της επιχείρησης που θα έχει ειδικές αρμοδιότητες, θα αμείβεται με το 60% της αποζημίωσης του προέδρου. Θετικό, καθώς ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος που δεν είχε εκλεγεί κιόλας στο Δημοτικό Συμβούλιο, έπαιρνε ίσο μισθό με τον πρόεδρο.

Όλα αυτά τα προβλέπει η νομοθεσία και καλώς τα προβλέπει. Παρότι μπορεί αυτά να ακούγονται κάπως προκλητικά στην εποχή που πολλοί συμπολίτες μας δύσκολα τα φέρνουν βόλτα, ο μισθός τελειώνει στις 18 και τις 20 του μήνα και πρέπει να δουλέψουν 13ωρο στον ίδιο εργοδότη ή να κάνουν και δεύτερη δουλειά -και όσο αντέξουν-, για να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Και καλώς τα προβλέπει η νομοθεσία, γιατί αιρετοί ασχολούνται ώρες με τα δημοτικά κι ενδιαφέρονται για τα ζητήματα του τόπου τους, παρατώντας τη δουλειά τους -χωρίς να αποκλείονται οι εξαιρέσεις.

Οι έμμισθες θέσεις, πάντως, στην αυτοδιοίκηση είναι πολλές και δίνουν τη δυνατότητα στους δημάρχους να κάνουν ανασχηματισμό ή ροτέισον, για να τους βολέψουν όλους και να μην έχουν παραπονούμενους.

Εκείνο που ενοχλεί, είναι η ιδιοκτησιακή νοοτροπία και η καθεστωτική αντίληψη, που οδηγεί στην αλαζονεία και στην απόρριψη της κριτικής και της αμφισβήτησης. Γιατί ενώ η νομοθεσία είναι απλόχερη και… χουβαρντού με την εξουσία, ορθώνει εμπόδια και ακυρώνει τον ρόλο της αντιπολίτευσης. Δεν της δίνει τη δυνατότητα να κάνει ερωτήσεις για ζητήματα καθημερινότητας και επικαιρότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συνεδριάσεις λογοδοσίας κάθε δύο μήνες, με μία ερώτηση ο κάθε σύμβουλος και τελειώσαμε.

Με αυτές τις λογικές δεν υπάρχει λόγος παρουσίας της αντιπολίτευσης. Χωρίς έλεγχο και άσκηση κριτικής δεν έχει λόγο ύπαρξης. Σε Δημοτικά Συμβούλια και Δημοτικές Επιτροπές, μάλιστα, που η δημοτική αρχή έχει την πλειοψηφία και κάνει ό,τι θέλει.