Απαιτείται συνολική κυκλοφοριακή μελέτη

Τραγική είναι η κατάσταση στο κέντρο της Καλαμάτας όσον αφορά την κυκλοφορία και τη στάθμευση. Και δεν ευθύνεται γι’ αυτό το έργο των αστικών αναπλάσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η δημοτική αρχή, όμως, δηλώνει ικανοποιημένη, γιατί έχει μειωθεί -σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας- η παραβατική συμπεριφορά των οδηγών. Και απόδειξη, κατά την άποψή της, αποτελούν τα λιγότερα πρόστιμα και οι κλήσεις, τα διοικητικά μέτρα δηλαδή που επιβάλλονται στους παραβάτες. Μάλιστα, εκτιμάται ότι η βελτίωση οφείλεται στο έργο των αστικών αναπλάσεων που έχει κόψει θέσεις στάθμευσης(!) και στην αυστηροποίηση του Κώδικα Κυκλοφορίας από το αρμόδιο υπουργείο, με βαρύτερα πρόστιμα και αφαιρέσεις πινακίδων.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, δεν έχει καμία σχέση με τις εκτιμήσεις και την άποψη της δημοτικής αρχής. Η καθημερινή κυκλοφοριακή εικόνα της πόλης στην κίνηση και τη στάθμευση είναι δραματική, αποκρουστική, καθόλου φιλική προς τους πεζούς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Αυτοκίνητα παρκαρισμένα πάνω στα πεζοδρόμια και στις στροφές των δρόμων, δυσχεραίνουν την κίνηση των πεζών και την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, δοκιμάζοντας τις αντοχές των οδηγών και ασχημαίνοντας την εικόνα της πόλης.

Θα είμαι ο τελευταίος που θα συστήσω στη Δημοτική Αστυνομία να περιπολεί περισσότερο και να κάνει πιο πολλούς ελέγχους, προτρέποντας να τιμωρεί τους αδιάφορους και αναίσθητους οδηγούς, που παρκάρουν όπου βρουν. Γιατί παρότι με ενοχλεί η αδιαφορία και η αναισθησία για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών και την εικόνα της πόλης, σκέφτομαι πόσο πονάει έναν άνθρωπο που δίνει μάχη για να τα φέρει βόλτα σε δύσκολες οικονομικές εποχές -έστω και αδιάφορο- η επιβολή ενός βαρύτατου προστίμου.

Η δημοτική αρχή οφείλει να δει την πραγματικότητα όσο σκληρή και αν είναι και να μην ικανοποιείται με στοιχεία βελτίωσης, που δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα της πόλης. Χρειάζεται πέρα από τη μελέτη εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης που προωθεί, να κινήσει τις διαδικασίες για την εκπόνηση συνολικής κυκλοφοριακής λύσης, η οποία θα προτείνει γενναίες και ουσιαστικές λύσεις.